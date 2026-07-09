สส.นครศรีฯ ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเด็ก 3 พี่น้องถูกพ่อบังคับขอทานและทำร้ายร่างกาย

นครศรีธรรมราช - “พิมพ์ภัทรา” สส.นครศรีธรรมราช ประสานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายส่งทีมช่วยเหลือเด็ก 3 พี่น้องเดินลงทะเลหมายฆ่าตัว เพื่อหนีพ่อที่บังคับให้ไปขอทานเพื่อนำเงินไปซื้อยาและยังมีการทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
วันนี้ (9 ก.ค.) มีรายงานว่า ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย จ.นครศรีธรรมราช นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย ได้ส่งคณะทำงานเข้าร่วมประสานกับ อบจ.นครศรีธรรมราช ฝ่ายปกครองอำเภอขนอม ตำรวจ สภ.ขนอม พมจ.นครศรีธรรมราช ผู้บริหารเทศบาลตำบลขนอม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายท้องที่ ครูโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่ พร้อมทั้ง อพม.,อสม.อำเภอขนอม เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือเด็ก 3 พี่น้อง โดยมีพี่คนโตเป็นชายอายุ 13 ปี คนกลางเป็นหญิงอายุ 11 ปี และคนน้องเป็นชายอายุ 7 ปี ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลขนอม
ก่อนหน้านี้เด็กทั้ง 3 คนได้พยายามจะเดินลงทะเลเพื่อจบชีวิตตัวเอง แต่ได้ถูกช่วยเหลือไว้ได้ จากเหตุทั้ง 3 พี่น้องถูกพ่อบังเกิดเกล้าทำร้าย และบังคับให้ถือขันไปตระเวนขอทานเพื่อเอาเงินมาให้เพื่อไปซื้อยาเสพติด โดยพ่อมีอาการจิตเวชอย่างรุนแรงมักก่อเหตุทำร้ายเด็ก พ่อแม่ของตัวเอง หรือปู่ย่าของเด็ก รวมทั้งอาละวาดบ่อยครั้ง ระรานไปถึงเพื่อนบ้านหากมีความพยายามในการช่วยเหลือเด็กทั้ง 3 คน ส่วนแม่ของเด็กต้องหลบไปอาศัยที่อื่นเนื่องจากถูกผู้ก่อเหตุรายนี้ทำร้ายอย่างหนักหลายครั้ง หากไม่หลบไปนั้นเชื่อว่าวันหนึ่งอาจต้องถึงตาย
ขณะที่พ่อของเด็กทั้ง 3 รายขณะนี้อยู่ระหว่างถูกคุมขังจากพฤติการณ์พยายามเข้าทำร้ายพ่อของตัวเองหรือปู่ของเด็กขณะขับจักรยานยนต์ แต่โชคดีที่ได้ขับรถจักรยานยนต์หนีไปยัง สภ.ขนอม ได้ทันจากที่ไม่ห่างกัน ตำรวจได้ให้ความช่วยเหลือและจับกุมสยบคลั่งคุมตัวไว้ได้ และยังเหลืออีกประมาณ 10 วันที่พ่อของเด็กทั้ง 3 คนรายนี้จะต้องถูกปล่อยตัวและวงจรเดิมจะกลับมาอีกครั้ง จึงต้องเร่งเข้าเข้าให้ความช่วยเหลือเด็กทั้ง 3 ราย
หลังจากที่ทุกฝ่ายได้เข้าถึงครอบครัวนี้และให้ความช่วยเหลือ ได้ร่วมกันหารือเพื่อให้เด็กทั้ง 3 รายได้ใช้ชีวิตและเรียนที่โรงเรียนใช้ชีวิตได้อย่างปกติ นอกจากนั้นได้เตรียมวิธีการดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากพฤติการณ์ของพ่อเด็กเข้าข่ายผิดกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนหลายกรรม และมีแนวโน้มที่จะเข้าลักษณะความผิดการค้ามนุษย์ กรณีบังคับให้เด็กทั้ง 3 รายไปตระเวนขอทานหารายเงินมาให้
ขณะนี้ตำรวจได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ เข้าร่วมการสอบสวนข้อมูลจากทั้ง 3 พี่น้อง เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดี ส่วนปู่ของเด็กได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคุมตัวลูกชายผู้มีพฤติการณ์นี้ไว้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหากถูกปล่อยกลับมาจะถึงขั้นต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่