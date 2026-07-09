เดินหน้าตรวจสอบเพิกถอนวีซาหนุ่มใหญ่ชาวลิทัวเนีย หลังมีพฤติกรรมลักทรัพย์

สุราษฎร์ธานี - นายอำเภอเกาะพะงัน เดินหน้าตรวจสอบเพิกถอน VISA ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ล่าสุดขึ้นแบล็กลิสพร้อมเพิกถอน VISA หนุ่ม ลิทัวเนีย หลังมีพฤติกรรมเป็นภัยสังคม ถูกดำเนินคดี จำนวน 2 ครั้ง
ตามที่ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.8 ได้ประสานการปฏิบัติกับ พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี. ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้บูรณาการหน่วยร่วมปฏิบัติในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมของนีกท่องเที่ยว และผู้ที่กระทำความผิด
ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร (พื้นที่เกาะพะงัน) ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย ครั้งที่ 6/2569 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบพิจารณาการเพิกถอน VISA ของคนต่างด้าว ซึ่งสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและกระทำผิดกฎหมาย โดยอาศัยอำนาจของผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) โดยพิจารณาเพิกถอนชาวต่างชาติ 1 ราย คือ นายเอ็ดวินาส อายุ 56 ปี สัญชาติ ลิทัวเนีย
ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือ จะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดี จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วยข้อหา “บุกรุก ,ลักทรัพย์ในเคหะสถานและทำให้เสียทรัพย์” และ ข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหะสถานในเวลากลางคืน”และลงบันทึกประจำวัน 2 ครั้ง ในลักษณะการข่มขู่และทำร้ายร่างกาย และก่อความเดือดร้อนรำคาญ
โดยในการประชุม คณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน นายกเทศมนตรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ต่างมีมติเห็นชอบเสนอการพิจารณา ขึ้นแบล็กลิส และ เพิกถอนวีซ่า Mr. Edvinas ต่อไป
ในเบื้องต้นจากการสอบประวัติ นายเอ็ดวินาส พบว่าอาศัยอยู่ในอำเภอเกาะพะงันมาประมาณ 10 ปี แต่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ชอบข่มขู่ผู้อื่นให้ได้รับความหวาดกลัว มีอาการเหมือนคนประสาทพูดจาไม่รุ้เรื่อง และชอบถอดเสื้อผ้าเปลือยกายในที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับคนในชุมชุน และนักท่องเที่ยว และถูกดำเนินคดีมาหลายหลายครั้ง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลงได้ ซึ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า ชาวต่างชาติรายนี้เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม
จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองพฤติกรรมของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบจึงได้ดำเนินการขึ้นแบล็กลิสเป็นการตัดไฟ ซึ่ง นายอภินันท์ วุฒิจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน ได้เปิดเผยถึงพฤติกรรมให้กับผู้สื่อข่าว