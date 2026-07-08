รวบหนุ่มรัสเซียคาสนามบินภูเก็ต ซุกดอกกัญชา-ยางกัญชา กว่า 17 กก. เตรียมบินออกนอกประเทศ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศุลกากรสนามบินภูเก็ตร่วามกับ ตร.สภ.สาคู รวบหนุ่มรัสเซียคาสนามบินภูเก็ต ซุกดอกกัญชา และยางกัญชา น้ำหนักรวม 17 กก. เตรียมบินนำออกนอกประเทศ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 8 ก.ค.69) ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายรวินท์ กนกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมชุดจับกุม ได้ตรวจสอบกระเป๋าเดินทางล้อลากสีฟ้า จำนวน 2 ใบ น้ำหนักรวม 8 กิโลกรัม ของ นายเซอจี้ ชาราบาริ อายุ 30 ปี สัญชาติรัสเซีย
จากการตรวจค้น พบช่อดอกกัญชาบรรจุถุงสุญญากาศ จำนวน 35 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 11.4 กิโลกรัม และยางกัญชา จำนวน 12 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 6.2 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบ รวมทั้งตรวจยึดกระเป๋าเดินทางของผู้ต้องหาไว้เป็นของกลาง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ากระเป๋าและของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานลักลอบนำของออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
การจับกุมครั้งนี้ เป็นไปภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สลาน สันคิศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู, พ.ต.ท.รัตนวุฒิ หนูแก้ว รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.สาคู ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร นำโดย นายนุชา จีระดิษฐ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฉภิญญา สุริธรรมกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู รับตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย