กมธ.ทหาร วุฒิสภา เตือนประชาชน-นักธุรกิจชายแดนใต้ระวังบีอาร์เอ็นก่อเหตุรุนแรงหวังใช้เป็นเงื่อนไขพูดคุยสันติสุข

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ส.ว.ไชยยงค์ โฆษก กมธ.ทหาร ขอให้ประชาชนและนักธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ระวังป้องกันตนเอง เผยบีอาร์เอ็นมีแผนก่อการร้าย เป้าหมายใช้ความรุนแรง ใช้ประชาชนเป็นตัวประกัน บีบให้ยอมรับ เงื่อนไขการพูดคุย
วันนี้ (8 ก.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.กลุ่มสื่อมวลชน โฆษกกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวว่า บีอาร์เอ็นมีแผนปฏิบัติการก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ และธุรกิจการค้า การลงทุน ในพื้นที่ เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านค้า บริษัทรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม มีเป้าหมายปั๊มน้ำมันอีก 5 แห่งบนถนนสายหลัก จึงขอให้ระมัดระวังตนเอง และธุรกิจ
“อย่าหวังการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีขีดความสามารถในการป้องกันการปฏิบัติการก่อการร้ายของกองกำลังติดอาวุธบีอาร์เอ็น เพราะ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายังขาดประสิทธิภาพในงานการข่าว จึงไม่ทราบถึงแผนร้ายและความเคลื่อนไหวของ ขบวนการ” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า แผนร้ายของบีอาร์เอ็นคือการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการข่มขู่รัฐและประชาชน และใช้ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวประกัน ซึ่งแกนนำของบีอาร์เอ็นออกมายอมรับว่า เครื่องมือของบีอาร์เอ็นในการบรรลุถึงเป้าหมายมีอย่างเดียวคือการใช้ความรุนแรง ซึ่งเท่ากับการเอาประชาชนเป็นตัวประกัน เพื่อบีบบังคับให้การพูดคุยสันติสุขหรือการเจรจาสันติภาพระหว่างคณะพูดคุยของรัฐไทยกับบีอาร์เอ็น ที่จะมีขึ้นในเดือน ก.ค.นี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นไปตามความต้องการของบีอาร์เอ็น
ปฏิบัติการของ บีอาร์เอ็น เป็นอาชญากรรมที่ไม่เลือกเหยื่อ ไม่ต้องมีความขัดแย้ง ไม่มีการเรียกค่าคุ้มครอง ทุกคน ทุกกิจการ ต่างเป็นเหยื่อได้โดยไม่ต้องมีสาเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง จึงขอให้ประชาชน เจ้าของกิจการ ตื่นตัว ในการป้องกันตนเอง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ ต้องมีแผนในการให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่าให้สูญเสีย ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยเฉพาะในห้วงก่อนมีการพูดคุยสันติสุขระหว่างคณะพูดคุยของรัฐไทยกับบีอาร์เอ็น ที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก