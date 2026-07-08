ชาวเบตงแห่เติมน้ำมันหลังปรับราคาทุกชนิดลง ชี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ยะลา - ชาว อ.เบตง จ.ยะลา แห่เติมน้ำมันหลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบปรับลดราคาลงทุกชนิด ประชาชนสะท้อนเสนอแนะถึงนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือด้านราคาพลังงานเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่ยังคงพุ่งสูงในปัจจุบัน
วันนี้ (8 ก.ค.) บรรยากาศการเติมน้ำมันหลังจาก กบน. (คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) มีมติเห็นชอบการปรับลดราคาน้ำมันลงทุกชนิด ทำให้สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เช่นในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ที่ ปั๊ม ปตท.เบตง ประชาชนต่างทยอยนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมัน พร้อมสะท้อนภาครัฐพิจารณาปรับลดราคาเพิ่มเติมอีก เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ที่ยังคงพุ่งสูงในปัจจุบัน
สำหรับราคาน้ำมันในปั๊ม ปตท. (PTT Station) ล่าสุดมีราคาดังนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.48 บาท/ลิตร เบนซิน 44.47 บาท/ลิตร น้ำมันซูเปอร์ดีเซล (Super Diesel) 35.48 บาท/ลิตร ดีเซล 35.48 บาท/ลิตร
ขณะที่ประชาชนผู้นำรถยนต์มาเติมน้ำมัน บอกว่า ดีใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ทราบข่าวว่าจะมีการลดราคาน้ำมันทุกชนิด เพราะที่ผ่านมา ตนเองต้องใช้น้ำมันวันละหลายลิตร จากการที่ต้องไปดูแลสวนทุเรียน สวนยางพารา ในแต่ละวันเติมน้ำมัน 500 บาท ไป-กลับสวนน้ำมันยังเหลือ แต่หลังจากมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังที่น้ำมันโลกขาดตลาดทำให้ราคาน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตนเองต้องเพิ่มเงินเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเคยเติม 500 บาทเพื่อไปทำสวนไป-กลับ น้ำมันยังคงเหลือ ปัจจุบันต้องกเติมครั้งละ 1,000 บาทแทนถึงจะไป-กลับได้ เนื่องจากน้ำมันมีไม่เพียงพอในการใช้เดินทางประจำวัน
หลังภาครัฐพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันลงแล้ว ตนมองว่า การปรับลดราคาครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถยนต์ รถจักรยายนต์ แม้แต่สามล้อพ่วงข้าง เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลังจากก่อนหน้านี้ที่ราคาน้ำมันมีการปรับราคาขึ้นสูงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกือบถึงลิตรละ 50 บาทเลยทีเดียว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบถนนหลายสายในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา พบมีประชาชนนำรถเก๋ง รถกระบะ รถจักรยานยนต์ สามล้อพ่วงข้าง มาต่อคิวแถวยาว เพื่อรอเติมน้ำมันกัน จนแถวยาวเหยียดออกมานอกถนนใหญ่
อย่างไรก็ตาม หลายคนหวั่นว่า เมื่อกองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่วานนี้ (7 ก.ค.) เพื่อเป็นการตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ ขณะกำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หากเกิดสงครามขึ้นอีก การขาดแคลนน้ำมันจะกลับมาอีกครั้ง