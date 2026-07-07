ไม่รอด! สาวเบลเยี่ยม ชุกกัญชากว่า 30 กก. ถูดรวบคาสนามบินภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไม่รอด สาวเบลเยียม วัย 21 ซุกกัญชากว่า 31 กก. ถูกเจ้าหน้าที่รวบได้ พร้อมของกลาง คาสนามบินภูเก็ต ขณะเตรียมบินออกนอกประเทศ
วันนี้ ( 7 กรกฎาคม 2569 )เจ้าหน้าที่ประจำอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตรวจพบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัยจำนวน 2 ใบ ของนางสาวซัลมา เอล อายุ 21 ปี สัญชาติเบลเยียม
จึงได้ทำการตรวจค้น จากการตรวจค้นภายในกระเป๋า พบช่อดอกกัญชาบรรจุถุงสุญญากาศ จำนวน 12 ห่อ น้ำหนักรวม 28.3 กิโลกรัม และกัญชาแปรรูปอีก 8 ห่อ น้ำหนัก 3.4 กิโลกรัม รวมของกลางทั้งหมดประมาณ 31.7 กิโลกรัม หลังจากนั้นได้คุมตัวเจ้าของกระเป๋ามาสอบสวน
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่า กระเป๋าเดินทางและของกลางทั้งหมดเป็นของตน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา พยายามนำของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมถึงความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวเป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงและศุลกากรในการเข้มงวดตรวจสอบผู้โดยสารและสัมภาระภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายออกนอกประเทศ พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายทุกกรณี