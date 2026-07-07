เศร้า! ลูกพะยูนหลงฝูงที่ระนอง สิ้นใจแล้ว แม้พยายามยื้อชีวิตเต็มที่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต- เศร้า! ลูกพะยูนพลัดหลงฝูงเกยตื้นระนองสิ้นใจ แม้ทีมสัตวแพทย์จัดกำลังเฝ้าดูแลตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อยื้อชีวิตสุดกำลัง “สุชาติ” สั่งชันสูตรหาสาเหตุ เร่งยกระดับช่วยสัตว์ทะเลหายาก
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียลูกพะยูนเพศผู้ที่พลัดหลงฝูงและเสียชีวิตระหว่างการรักษา แม้เจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมกำชับให้เร่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด เพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงการดูแลและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในอนาคต
ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกพะยูนเพศผู้ ความยาว 112 เซนติเมตร น้ำหนัก 25 กิโลกรัม พลัดหลงมาเกยตื้นบริเวณชายหาดแหลมสน จังหวัดระนอง ก่อนช่วยกันนำส่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบรอยแผลและรอยช้ำบริเวณลำตัวและศีรษะ คาดว่าเกิดจากการพลัดหลงและถูกกระแสน้ำพัดเข้าฝั่ง เจ้าหน้าที่จึงเร่งปฐมพยาบาล ก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต เพื่ออนุบาลและรักษาอย่างใกล้ชิด
รายงานผลการรักษาระบุว่า ทีมสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และอาสาสมัคร ผลัดเปลี่ยนกันดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยพบว่าลูกพะยูนมีสภาพร่างกายค่อนข้างผอม มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ขาดน้ำในระดับปานกลางถึงรุนแรง และมีแก๊สสะสมในระบบทางเดินอาหารจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้รับอาหารเป็นเวลานาน
แม้ทีมสัตวแพทย์จะพยายามรักษาอย่างเต็มกำลัง แต่ลูกพะยูนเกิดภาวะช็อก เจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจและให้ยากระตุ้นเพื่อช่วยชีวิต ทว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ระหว่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด พร้อมนำผลการศึกษามาพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับแนวทางการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของสัตว์ที่ประสบเหตุ รวมทั้งเดินหน้ามาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรพะยูนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง