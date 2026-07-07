สร้างเสร็จปี 72! รมช.คมนาคมนำ ส.ส.ใต้แถลงคืบหน้า “สะพานเกาะลันตา-ข้ามทะเลสาบสงขลา

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - “สรรเพชญ” รมช.คมนาคม นำ ส.ส.ภาคใต้ สงขลา พัทลุง กระบี่ แถลงความคืบหน้า 2 โครงการใหญ่ “สะพานเชื่อมเกาะลันตา–สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา” เตรียมเริ่มก่อสร้างปลายปี 2569 สร้างเสร็จปี 2572
วันนี้ (7 ก.ค.) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชลัฐ รัชกิจประการ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมยศ พลายด้วง นายอนุกูล พฤกษาอนุศักดิ์ ส.ส.สงขลา นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี นายวรท เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง นายกิตติ กิตติธรกุล นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ส.ส.กระบี่ ร่วมแถลงความคืบหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
นายสรรเพชญ กล่าวว่า วันนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติสำคัญเพื่อเดินหน้า 2 โครงการใหญ่ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยมาเป็นเวลานาน และจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการยกระดับการเดินทาง การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า การขนส่ง และคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคใต้ในระยะยาว
นายสรรเพชญ ระบุว่า มติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นสัญญาณสำคัญว่า โครงการที่ประชาชนรอคอยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติจริง โดยขณะนี้ทั้ง 2 โครงการได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว มีแผนเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2569 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2572 ทั้งสองแห่ง
สำหรับขั้นตอนจากนี้ เมื่อกระทรวงการคลังลงนามในสัญญากับธนาคารโลกเรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะแจ้งมายังกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง และเดินหน้าโครงการก่อสร้างต่อไปตามขั้นตอน
นายสรรเพชญ กล่าวว่า โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จะช่วยแก้ปัญหาการเดินทางเข้าออกเกาะลันตา ลดความล่าช้าบริเวณท่าแพขนานยนต์ ลดความแออัด ยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะลันตา โดยโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 2.2 กิโลเมตร แบ่งเป็นความยาวสะพาน 1.92 กิโลเมตร และถนนเชื่อมต่อ 0.28 กิโลเมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,849.50 ล้านบาท
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาคบริการในพื้นที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น เกาะลันตาจะมีโครงข่ายคมนาคมที่รองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น
“สะพานเชื่อมเกาะลันตา จะไม่ใช่เพียงสะพานเชื่อมแผ่นดินกับเกาะ แต่เป็นการเชื่อมประชาชนกับความปลอดภัย เชื่อมนักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่ และเชื่อมผู้ประกอบการกับโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่” นายสรรเพชญ กล่าว
ส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา กับอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จะช่วยลดระยะทางการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร หรือลดระยะเวลาเดินทางจากเดิมประมาณ 2 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 10–15 นาที โดยโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 7 กิโลเมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,829.25 ล้านบาท
นายสรรเพชญ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง รองรับการท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสงขลา สนับสนุนการค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งทะเลสาบ
“สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เป็นมากกว่าเส้นทางคมนาคม แต่คือการเชื่อมจังหวัด เชื่อมชุมชน เชื่อมเศรษฐกิจ และเชื่อมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม” นายสรรเพชญ กล่าว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบกรอบค่าใช้จ่ายสำหรับแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปีแรก วงเงิน 402.82 ล้านบาท เพื่อให้การก่อสร้างโครงการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถดำเนินควบคู่กันไปได้อย่างสมดุล
นายสรรเพชญ กล่าวว่า การเดินหน้าโครงการทั้ง 2 แห่ง เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ทั้งคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพื้นที่ภาคใต้ ที่ร่วมกันติดตาม ผลักดัน และสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการเดินหน้าได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยยึดหลักความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
“วันนี้ คือ อีกหนึ่งก้าวสำคัญของภาคใต้ เป็นก้าวที่ทำให้โครงการที่ประชาชนรอคอย ขยับจากแผนบนกระดาษ ไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างจริง ผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภาคใต้จะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสำคัญเหล่านี้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่” นายสรรเพชญ กล่าว