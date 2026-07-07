ยังไร้เงา มือยิง เจ้าของ แบรนด์กาแฟ "ชายเก๋" ขณะที่เมียบอกเป็นนัยปมสามีเสียชีวิต

ชุมพร - ยังไร้เงา มือยิง 15 นัด เจ้าของ แบรนด์กาแฟ "ชายเก๋" ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร ดับหน้าสำนักสงฆ์ ขณะที่เมียบอกเป็นนัยปมสามีเสียชีวิต ด้านตำรวจ ตำรวจชุมพร ประสานชุดสืบภาค 8 ตำรวจกองปราบปราม ระดมแกะรอย
จากกรณี นายทนงศักดิ์ พรมชัยศรี หรือเก๋ อายุ 51 ปี เจ้าของกาแฟแบรนด์ดัง "ชายเก๋" ก่อตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรชาวตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม.ยิงรัว 15 นัด เสียชีวิตบนถนนคอนกรีตปากทางเข้าสำนักสงฆ์หินเข้ ขณะยืนคุยกับพระ คนงาน 3 คน ที่กำลังจัดเตรียมเต้นที่ทางสำนักสงฆ์เตรียมจัดงานเทศกาลทุเรียน
สำหรับความคืบหน้าคดีดังกล่าวเมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 7 กรกฎาคม 2569) ที่ สภ.ท่าแซะ พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ประชุมร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนภาค 8 ตำรวจกองปราบปราม ชุดสืบสวน ภ.จว.ชุมพร และตำรวจชุดสืบสวน สภ.ท่าแซะ กว่า 10 นาย เพื่อวางแนวทางกาารติดตามแกะรอยมือปืนที่ก่อเหตุยิงนายทนังศักดิ์ โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะใช่มือปืนอาชีพ เนื่องจากพฤติกรรมการสังหาร ยิงรัวแบบไม่ยั้งมือถึง 15 นัด จนหมดแม็กกาซีน แต่กระสุนถูกนายทนงศักดิ์ เพียง 4 นัดเท่านั้น และจากการติดตามเก็บกล้องวงจรปิด พบคนร้ายแต่งชุดสวมหมวกใส่แมสปิดบังใบหน้าขับรถจักรยานยนต์รุ่นเวฟสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับหลับหนีเหมือนชำนาญเส้นทางในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
จากการประมวลหลักฐานและพฤติกรรมของผู้เสียชีวิต ตำรวจให้น้ำหนักในประเด็นเรื่องชู้สาวเป็นหลัก เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตายมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวในพื้นที่ประมาณ 2-3 ครั้ง มีบางเรื่องสามารถเคลียร์ตกลงกันได้แล้ว แต่บางเรื่องยังค้างคาใจกันอยู่ และคาดว่าผู้ตายและคนก่อเหตุน่าจะรู้จักกันมาก่อน จึงก่อเหตุด้วยความโกรธแค้น แต่ก็ไม่ตัดประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องทิ้ง
ด้าน พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.เมืองชุมพร เปิดเผยว่า ต้องขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานสัก 2-3 วัน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจน ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด รูปพรรณคนร้าย เส้นทางการหลบหนี และประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวของผู้ตายกับคู่กรณี คาดว่าไม่นานต้องปิดคดีได้แน่นอน
ขณะที่ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น.วันเดียวกัน นางสุทิศา บัวเผียน ภรรยา นายทนงศักดิ์ ผู้เสียชีวิต ได้ไลด์สดทั้งน้ำตาผ่านเฟซบุ๊ก ว่า กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการและผู้ที่มาร่วมงานศพสามีและ มีบางช่วงบางตอน ที่ระบุเกี่ยวกับ สามีได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟส่งแฟนไซส์ และจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการประสานกับผู้รับเหมาเข้ามาจัดงานประจำปี โดยระบุว่าการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้มีกิจกรรมดีๆให้กับชุมชน นี่คือความตั้งใจ และ ยังบอกไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้อีกนานแค่ใหน การให้อภัยกันการพูดคุยหรือการตักเตือนอะไรน่าจะคุยกันได้ เพราะตนกับสามี อยากจะเผยแพร่กาแฟโรบัสต้าชุมพรในแบบของเรา อาจจะผิดบ้างถูกบ้าง แต่เราก็ตั้งใจทำและพัฒนาต่อยอดกาแฟพยายามเรียนรู้เรื่อยๆ"