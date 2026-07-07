ม.อ. ประกาศจัดตั้ง "สถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน" ณ วิทยาเขตภูเก็ต มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อภูมิภาคอันดามัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2569 ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการจัดตั้งส่วนงานใหม่ในชื่อ “สถาบันขั้นสูงเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยมีภารกิจหลักในการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสุขภาพและส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ภายใต้สถาบันใหม่นี้ จะมีส่วนงานย่อยหลักคือ “ศูนย์สุขภาพอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย 7 หน่วยงานย่อยที่พร้อมขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่
1. สำนักงานบริหารกลาง
2. วิทยาลัยสุขภาพ
3. ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ภูเก็ต
4. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์สงขลานครินทร์ภูเก็ต
5. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสงขลานครินทร์ภูเก็ต
6. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภูเก็ต
7. ศูนย์เกษมชีวาสุขสงขลานครินทร์ภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของสถาบันใหม่นี้ว่า สถาบันแห่งนี้จะขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคอันดามัน โดยบูรณาการการวิจัย การศึกษา และผลกระทบต่อชุมชน
การออกประกาศราชกิจจานุเบกษาในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญตามหลักราชการ ซึ่งจะช่วยรองรับการกำหนดแนวทางการบริหารงาน การบังคับบัญชา และการวางกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในอนาคตได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการรองรับสิทธิ์และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการและบุคลากรในทั้ง 7 ส่วนงาน เช่น สิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น