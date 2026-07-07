แก๊งมอดไม้เขมือบป่าสงวนฯ คลองสินปุน วงแตกวิ่งหนีเจ้าหน้าที่บุกจับ ยึดได้แต่ไม้ท่อน-รถแทรกเตอร์

สุราษฎร์ธานี – ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังหลายหน่วยบุกจับผู้บุกรุกแผ้วถางป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสินปุน ยึดของกลางไม้ท่อน รถแทรกเตอร์ ขณะแก๊งมอดไม้วิ่งหลบหนีได้ทัน
วันนี้ (7 ก.ค.69) นายเทอดไทย ขวัญทอง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สุราษฎร์ธานี 2,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.10 (ชัยบุรี) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชัยบุรี,เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรชัยบุรีกว่า 50 นาย ลงพื้นที่ปิดล้อมจับกุมผู้ลักลอบนำเครื่องจักรกลเข้าทำการบุกรุกแผ้วถางป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสินปุน บริเวณท้องที่บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ 5-3-22 ไร่ และตรวจยึดไม้ท่อน จำนวน 26 ท่อน ชนิดไม้ยาง,มะม่วงป่า,แดงควน รวมปริมาณ 86.74 ลูกบาศก์เมตร ค่าเสียหาย 872355.80 บาท และตรวจยึดรถแม็คโฮ จำนวน 1 คัน แทรกเตอร์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน รถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง
ส่วนตัวผู้กระทำความผิดที่อยู่ในพื้นที่กว่า 10 คนต่างวิ่งหนีกันอย่างอลม่าน และอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกตรวจยึดแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยบุรี ขยายผลจับกุมต่อไป