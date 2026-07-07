กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งยื่นหนังสือเรียกร้องแก้ราคาตก ขีดเส้นใน 10 วันบุกทำเนียบ

ตรัง - กลุ่มผู้ลี้ยงกุ้งตรังตบเท้ายื่นหนังสือเรียกร้องแก้ราคาตกต่ำ ขีดเส้นไม่เกิน 10 วัน ครบกำหนดวันที่ 14 ก.ค.นี้ หากรัฐยังไม่มีคำตอบเตรียมเคลื่อนพลบุกทำเนียบ พร้อมกับเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ
วันนี้ (7 ก.ค.) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสมาชิกสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรังจาก 5 อำเภอชายฝั่ง เกือบ 30 คน นำโดยนายเจริญ หยงสตาร์ ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกาญจน์ ตั้งปอง ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อส่งถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และยื่นหนังสือต่อนายเอกพล ณ พัทลุง ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เพื่อส่งถึงนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมแนบบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 260 รายชื่อ เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ และปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งนี้ หลังจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเคยเรียกร้องมานานร่วม 2 เดือน แต่การแก้ปัญหาก็ยังเป็นไปอย่างล่าช้า และที่บอกว่าจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียได้ตามปกติในอีก 30 วันข้างหน้า แต่เกษตรกรกลับไม่มีความมั่นใจ และมองว่าเป็นการรับปากแบบล่องลอย ไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ขณะที่เกษตรกรถูกปัญหารุมเร้าทุกด้าน
ทั้งปัญหาราคาตกต่ำ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากภาวะสงคราม ได้แก่ ค่าอาหาร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าไฟ ค่าก๊าซ เคมีภัณฑ์ ทุกตัวปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาถูกกดราคาทั้งจากพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งห้องเย็น แพรับซื้อกุ้ง ปัญหามาเลเซียไม่รับซื้อกุ้งจากไทย นับตั้งแต่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา และปัญหาการเพาะเลี้ยงประสบโรคระบาด เช่น โรคขี้ขาว โรคตัวแดงดวงขาว
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้ยื่น 3 ข้อ เรียกร้องรัฐบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบแบบนี้ทุกปี คือ 1.ขอให้เร่งรัดให้มาเลเซียรับซื้อกุ้งจากไทยให้เร็วขึ้น ใน 5-10 วัน หลังจากวันเจรจา เพื่อให้เกษตรกรได้ระบายกุ้งออกจากฟาร์มเป็นการลดต้นทุนการผลิต
2.ขอให้รัฐบาลผลักดันโครงการอุตสาหกรรมกุ้งในระยะยาว ด้วยการรณรงค์บริโภคกุ้งภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีตลาดอาหารทะเลทั่วทุกจังหวัด กำหนดราคารับซื้อที่เป็นธรรม ตรวจสอบราคาจำหน่ายกุ้งตามห้างค้าส่งขนาดใหญ่กับราคาหน้าบ่อ ให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรผู้เลี้ยง เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้น กำหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิต ทั้งอาหาร พลังงาน เพราะเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง ไม่สามารถแข่งขันกับราคากุ้งของประเทศอื่นๆ ได้ และจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์ในฟาร์มกุ้ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3.ขอให้รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้กุ้งเป็นวาระแห่งชาติ
นายเจริญ หยงสตาร์ ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง บอกว่า ยิ่งนานปัญหายิ่งหนัก ทั้งราคาตกต่ำ ต้นทุนสูง ตอนนี้เกษตรกรชะลอการเลี้ยงไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ผ่านมา 2 เดือนแล้ว การแก้ปัญหายังไม่ชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม โดยหลังจากยื่นหนังสือวันนี้แล้ว จะให้เวลารัฐบาล 5-10 วัน ก็จะตรงกับวันที่เกษตรกรได้ยื่นหนังสือที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะครบกำหนดพร้อมกัน ประมาณวันที่ 14 กรกฎาคม หากไม่ชัดเจนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกจังหวัดจะบุกทำเนียบรัฐบาลแน่นอน