“บ่าวพี” ลุยช่วยชาวหาดใหญ่ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาน้ำท่วม ปชช.เข้าร่วมทะลุ 3,000 ราย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “บ่าวพี” อดีตปลัดอำเภอหาดใหญ่ เปิดโต๊ะช่วยประชาชนชาวหาดใหญ่ยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาน้ำท่วมปี 68 เผยมีประชาชนเข้ายื่นอุทธรณ์ทะลุ 3,000 ราย เล็งเปิดรับรอบเก็บตกวันที่ 11-12 ก.ค.69 ย้ำเป็นการทำเพื่อประชาชนไม่ได้ดิสเครดิตรัฐ
วันนี้ (7 ก.ค.) นายพีรวุฒิ วิชัยดิษฐกีรติกานต์ หรือ บ่าวพี อดีตปลัดอำเภอและอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ (ตลาดพลาซ่าหน้าหอนาฬิกา) เพื่อติดตามความคืบหน้าและพบปะประชาชน ในกรณีการเปิดรับคำร้องอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2568 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งพบว่ามีประชาชนตื่นตัวส่งเอกสารเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 ราย
สืบเนื่องจากที่ทีมงานของบ่าวพี ได้เปิดโต๊ะตั้งจุดรับคำร้องมาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดพบบันทึกสถิติประชาชนร่วมยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินเงินเยียวยาพุ่งสูงกว่า 3,000 เคส สะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มองว่าการพิจารณาของภาครัฐยังขาดความเด็ดขาดและไม่เป็นธรรม โดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริง หรือมีรายชื่อตกหล่นจนไม่ได้รับสิทธิ์
นายพีรวุฒิ หรือ บ่าวพี เปิดเผยว่า หลังจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติทั้งหมด ซึ่งกระบวนการเยียวยาช่วงแรก (เงินเยียวยา 9,000 บาท) ผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ในส่วนของเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยกลับพบปัญหาความสับสนในขั้นตอนการยื่น และเกิดความเหลื่อมล้ำในการประเมินค่อนข้างมาก บางบ้านเสียหายพอ ๆ กัน แต่กลับได้รับการประเมินได้เงินเพียง 5,000-6,000 บาท ในขณะที่บางบ้านได้สูงถึง 60,000-70,000 บาท
เมื่อเวลาล่วงเลยมาเกือบครึ่งปี กระบวนการอุทธรณ์จึงจำเป็นต้องเริ่มต้นขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เคยประสานงานกับท่านรองผู้ว่าฯ ท่านเดิมที่ย้ายไปภูเก็ต ระบุว่าจะมีการเปิดให้อุทธรณ์ภายในเดือนมิถุนายน แต่เมื่อล่วงเลยมาถึงกรกฎาคมแล้วยังไม่มีความคืบหน้า และชาวบ้านยังเดือดร้อน ตนและทีมงานจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งต่อและช่วยแบ่งเบาข้อจำกัดของหน่วยงานรัฐ
นายพีรวุฒิ กล่าวต่อว่า ในช่วงแรกการประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ทั่วถึง แต่ต่อมามีการแชร์ข้อมูลต่อกันในกลุ่มไลน์และเพจเฟซบุ๊ก “บ่าวพี่หาดใหญ่” ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนส่งเคสเข้ามาถล่มทลายกว่า 3,000 ราย และปัจจุบันก็ยังคงมีผู้เดือดร้อนเดินทางมาติดต่ออย่างต่อเนื่อง แม้จะปิดรอบแรกไปแล้ว ทางทีมงานจึงเตรียมจะเปิดรับลงทะเบียนคำร้องรอบเก็บตกอีกครั้งในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 นี้
สำหรับหลักฐานการยื่นอุทธรณ์รอบเก็บตก แบบฟอร์มคำขออุทธรณ์ สามารถดาวน์โหลดและปริ้นท์ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “บ่าวพี่หาดใหญ่” แต่หากใครหากไม่สะดวกปริ้นท์จะมีแบบฟอร์มเตรียมไว้ให้ที่หน้างาน โดยประชาชนต้องเตรียมเอกสารแนบคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องที่เสียหายจริง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และขีดคร่อมระบุว่า “ใช้สำหรับอุทธรณ์เงินเยียวยาน้ำท่วมเท่านั้น” ในส่วนของที่อยู่ให้ใช้ที่อยู่ที่ประสบความเสียหายจริง ย้ำเป็นการทำเพื่อรักษาสิทธิ์ประชาชนไม่ได้ดิสเครดิตรัฐ
นายพีรวุฒิ ได้ฝากถึงหน่วยงานราชการและเทศบาลต่างๆ ว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ทำในนามภาคประชาชน ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่มีเจตนาที่จะกดดันหรือดิสเครดิตหน่วยงานใด แต่เป็นการทำงานในฐานะอดีตปลัดอำเภอที่เคยดูแลงานด้านภัยพิบัติ เพื่อให้ข้อมูลและประสานงานให้กลไกภาครัฐและภาคประชาชนเดินหน้าสอดคล้องกัน
“อยากให้พี่น้องประชาชนคิดว่าอะไรที่เราพอใจแล้ว ไม่อุทธรณ์ก็ไม่ผิด แต่ถ้าใครยังข้องใจ รู้สึกว่าประเมินได้น้อย หรือมีชื่อแต่เงินยังไม่เข้า รวมถึงรายชื่อตกหล่น ขอให้รักษาสิทธิ์ของตัวเอง อย่าไปเกรงใจภาครัฐ เพราะภาครัฐมีหน้าที่ต้องประเมินอย่างเป็นธรรมและเยียวยาให้ทั่วถึง แต่เราเองก็ต้องไม่เรียกร้องเกินกว่าขอบเขตข้อเท็จจริงที่พึงจะได้เช่นกัน หลังจากนี้ทีมงานจะรวบรวมเอกสารส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดจนกว่ากระบวนการจะสิ้นสุด” นายพีรวุฒิ กล่าว