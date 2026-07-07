ร้านขายไข่ไก่เบตงยังตรึงราคาแม้หน้าฟาร์มปรับเพิ่ม ชี้ความต้องการไข่มากขึ้นจนเริ่มขาดตลาด

ยะลา - ร้านค้าไข่ไก่สดในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ยังคงตรึงราคาไข่ไก่ไว้ แม้หน้าฟาร์มจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจากต้นทุนที่พุ่งขึ้นแล้ว ด้านเจ้าของร้านเผยปัจจุบันความต้องการไข่ไก่มีมากขึ้นจนเริ่มขาดตลาด ดีที่มีไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระประชาชน
วันนี้ (7 ก.ค.) สถานการณ์ราคาไข่ไก่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ 20 สตางค์ หรือขึ้นแผงละ 6 บาท โดยปรับราคาจากราคาฟองละ 3.60 บาท เป็น 3.80 บาท มีผลในวันที่ 6 ก.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าอาหารสัตว์ ค่าพลังงาน และค่าขนส่ง ทั้งนี้สาเหตุหลักจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวนมาก ประกอบกับช่วงต้นเดือน ก.ค.มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส ส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชน
จากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ร้านและแผงจำหน่ายไข่ไก่สด ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา พบว่าบรรยากาศการซื้อขายยังคงคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อไข่ไก่ไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการจ่ายเงินสดและการสแกนสิทธิ์ผ่านโครงการรัฐ โดยทางร้านขายไข่ไก่ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่แต่อย่างใด
โดยปัจจุบันความต้องการไข่ไก่สดมีเพิ่มมากขึ้นจนเริ่มขาดตลาด แต่หากประชาชนเริ่มใช้สิทธิไทยชาวยไทยพลัสหมดในแต่ละเดือนและโครงการสิ้นสุดลง แผงขายไข่ไก่อาจได้รับผลกระทบในทันที โดยวันนี้ยังคงขายราคาไข่ไก่สดทุกขนาดในราคาเดิมก่อนปรับ โดยไข่ไก่เบอร์ 0 จะขายแผงละ 135 บาท เบอร์ 3 แผงละ 112 บาท
นอกจากนี้ เจ้าของแผงขายไข่ไก่สด ยังบอกว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญอย่างมากในการกระตุ้นยอดขาย ทำให้สินค้ากระจายตัวได้เร็วขึ้น ทำให้ไข่ไก่เป็นสินค้าขายดีตั้งแต่ช่วงที่เริ่มโครงการ ช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่แผงขายไข่ไก่สด จนต้องสั่งจองไข่ไก่ล่วงหน้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า