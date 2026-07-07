ทช.เผยข่าวดี พบแหล่งหญ้าทะเลที่เกาะพะงัน ยังสมบูรณ์

สุราษฎร์ธานี - กรม ทช. เผยข่าวดี พบแหล่งหญ้าทะเลเกาะพะงันยังอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ำหลากชนิดกลับคืน สะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลไทย
เพื่อสำรวจความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลในพื้นที่ต่างๆของฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน ล่าสุด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย กลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 5 พื้นที่ ได้แก่ อ่าวศรีธนู อ่าววกตุ่ม อ่าวท้องศาลา อ่าวบ้านใต้ และบริเวณเกาะแตใน ระหว่าง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2569
ผลการสำรวจพบหญ้าทะเล 5 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาปลายใบมน และหญ้าชะเงาเต่า โดยมี หญ้าคาทะเล เป็นชนิดเด่น มีการปกคลุมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง สะท้อนว่าแหล่งหญ้าทะเลยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ และทำหน้าที่เป็นแหล่งอนุบาล แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังพบสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลรวม 15 ชนิด ประกอบด้วย ปลา 12 ชนิด หมึก 1 ชนิด ปู 1 ชนิด และกุ้ง 1 ชนิด โดยพบปลาหัวแข็งเป็นชนิดเด่น รองลงมาคือปลาตั๊กแตนหินเขี้ยวหัวสั้น รวมทั้งพบกุ้งเคย หมึกหอม และปูหินก้ามฟ้า ซึ่งล้วนเป็นดัชนีที่สะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่า ความเค็มเฉลี่ย 30.0 พีพีที อุณหภูมิน้ำทะเล 31.0 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.9 และความลึกของพื้นที่ 0.4–0.8 เมตร อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างตะกอนดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ประเมินสถานภาพระบบนิเวศหญ้าทะเลและเป็นข้อมูลสำคัญ
สำหรับการวางแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน หญ้าทะเลถือเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของพะยูน ช่วยกักเก็บคาร์บอน ลดการกัดเซาะชายฝั่ง และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของระบบนิเวศและเศรษฐกิจชายฝั่งของประเทศไทย