อบจ.สงขลา พลิกฟื้นระบบนิเวศ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ ท่าน้ำริมเขื่อนเทพา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธนิศร์ ทองสุข , นายพงศธร ฆังฆะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ , นายนิยม ชูชื่น ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวรพงศ์ ปราบ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายเกษมศักดิ์ ดาโหะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา เขต 2 โดยมี นายสราวุธ ซุ่นพงศ์ นายอำเภอเทพา กล่าวต้อนรับ และนายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน
พร้อมกันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเทพา และโรงเรียนดารุสสลามศืกษา เข้าร่วมกิจกรรม
การดำเนินงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา เทศบาลตำบลเทพา ประมงอำเภอเทพา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และภาคประชาชน เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มแหล่งอาหาร และสนับสนุนการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านให้มีความยั่งยืน
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาอาชีพประมงเป็นนโยบายสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ในระยะยาว
โอกาสนี้ ได้ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม 1,500,000 ตัว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2569 โดยก่อนหน้านี้ได้ปล่อยไปแล้วที่ห้วยกลางสาธารณประโยชน์ ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิ จำนวน 400,000 ตัว และบริเวณบ้านปลา หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จำนวน 600,000 ตัว ทำให้การดำเนินงานในอำเภอเทพาครั้งนี้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลายังสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม 2,000,000 ตัว และปลาน้ำจืด 470,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 150,000 ตัว และปลาบ้า 120,000 ตัว โดยได้เริ่มปล่อยกุ้งก้ามกรามแล้ว จำนวน 1,000,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำปริก อำเภอนาทวี และมีกำหนดดำเนินการอีกครั้งที่ตลาดน้ำบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569
โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับรายได้ของชาวประมงพื้นบ้าน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ