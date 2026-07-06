150 ผู้เสียหายเตรียมแจ้งความเป็นรายบุคคลเอาผิดหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์

นราธิวาส - ตัวแทนผู้เสียหายแฉพฤติกรรมบริษัทนำเที่ยวอุมเราะห์ หลังซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์แล้วถูกลอยแพ 150 ชีวิต เตรียมทยอยแจ้งความเอาผิดเป็นรายบุคคล ดีอัลอามีน
ความคืบหน้ากรณีตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายมูฮัมหมัดฮาซือรัน มามุ อายุ 49 ปี ผู้ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวในนาม "ดี อัล อามีน (T Asia)" ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 หลังมีผู้แสวงบุญอุมเราะห์จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 150 คน ร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากถูกปล่อยลอยแพ ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ตามกำหนดได้
จากการสอบสวน นายมูฮัมหมัดฮาซือรันรับสารภาพว่า เป็นผู้จำหน่ายแพ็กเกจอุมเราะห์ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 3–13 กรกฎาคม 2569 โดยตั้งราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อจูงใจให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ ก่อนถูกแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
ล่าสุด วันนี้ (6 ก.ค.) น.ส.วารี ยูโซ๊ะ อายุ 29 ปี ชาวอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตัวแทนผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ผู้ร่วมเดินทางแต่ละคนชำระเงินให้บริษัทคนละ 35,000 บาท แบ่งเป็นค่ามัดจำ 25,000 บาท ค่าวีซ่า 5,000 บาท และค่าตั๋วเครื่องบินจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพฯ อีก 5,000 บาท โดยมีทั้งผู้ที่ได้รับใบเสร็จและไม่ได้รับใบเสร็จ
น.ส.วารี กล่าวว่า ผู้จัดโครงการอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนในประเทศซาอุดีอาระเบียอีกคนละ 25,000 บาท แต่เงินยังไม่โอนเข้ามา พร้อมยืนยันว่าจะได้รับเงินในวันที่ 2 กรกฎาคม ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งวันก่อนกำหนดเดินทาง ทำให้หลายคนเริ่มผิดสังเกต กระทั่งผู้จัดโครงการขาดการติดต่อ ไม่ชี้แจงกำหนดการเดินทาง และในวันที่ 3 กรกฎาคม ทุกคนจึงทราบว่าถูกลอยแพ
ตัวแทนผู้เสียหายระบุอีกว่า กลุ่มผู้เดินทางกว่า 79 คนยังพักอยู่ที่โรงแรมเพื่อรอความชัดเจน ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าเพราะเข้าใจว่าจะออกเดินทางในช่วงเช้ามืด ก่อนจะทราบในภายหลังว่าไม่สามารถเดินทางได้
ทุกคนทราบความจริงเมื่อผู้แทนจาก หจก.สลาม ทราเวล เดินทางมาชี้แจงกับผู้เสียหายว่า บริษัทดี อัล อามีน ได้ซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์กับสลาม ทราเวล ในราคา 49,900 บาทต่อคนจริง แต่ชำระเงินเพียงค่าดำเนินการวีซ่าประมาณ 5,000 บาทต่อรายเท่านั้น ส่วนค่าแพ็กเกจที่เหลือยังไม่ได้ชำระแม้แต่บาทเดียว ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการเดินทางให้กับผู้แสวงบุญทั้ง 150 คนได้
น.ส.วารี เปิดเผยว่า ผู้เสียหายพยายามสอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะชำระเงินเพิ่มอีก 15,000 บาท เพื่อให้ครบราคาแพ็กเกจ 49,900 บาท แต่ได้รับคำชี้แจงว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องชำระราคาเต็มทั้งหมด ขณะที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมเงินจำนวนดังกล่าวติดตัวมา เพราะเชื่อว่าชำระค่าใช้จ่ายครบถ้วนแล้ว
ในด้านการดำเนินคดี น.ส.วารี ระบุว่า ได้รับคำแนะนำจากทนายความให้ผู้เสียหายแต่ละรายเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยหากผู้เสียหายทยอยแจ้งความเป็นรายบุคคล จะทำให้พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินคดีในแต่ละกรรมได้ ซึ่งผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเตรียมทยอยเข้าแจ้งความในเร็วๆ นี้
ขณะที่ หจก.สลาม ทราเวล ได้ออกหนังสือชี้แจงยืนยันว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสมัครหรือบริหารโครงการอุมเราะห์ดังกล่าว แต่ได้รับการติดต่อจาก หจก.ดี อัล อามีน ให้เสนอแพ็กเกจในฐานะผู้ให้บริการด้านการเดินทางเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการชำระเงินตามข้อตกลง จึงไม่สามารถดำเนินการจัดการเดินทางให้กับผู้แสวงบุญได้ พร้อมประกาศสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท หากมีความจำเป็น