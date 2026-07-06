รวบหนุ่มโหด ใช้ปืนจี้อดีตแฟนสาว ทำร้ายร่างกาย บังคับพาลงใต้มุ่งหน้าภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รวบหนุ่มโหด ใช้ปืนจี้อดีตแฟนสาว บังคับพาลงใต้มุ่งหน้าภูเก็ต ซ้อมสาหัส–เผาเอกสารสำคัญ ป้องกันหลบหนี อดีตแฟนสาวสุดทน อาศัยจังหวะที่ส่งกุญแจรถให้ขับต่อ หลังแวะพักที่ระนอง วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานปั้ม
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้ติดตามจับคุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ในคดีอุกฉกรรจ์ พื้นที่ สภ.เมืองระนอง หลังถูกกล่าวหาว่ากรรโชกทรัพย์ ข่มขู่จะฆ่า ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และกักขังหน่วงเหนี่ยวอดีตแฟนสาว
โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้เสียหาย หญิง อายุ 34 ปี ชาว จ.กาญจนบุรี ได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เมืองระนอง ว่าถูกอดีตแฟนหนุ่ม ใช้อาวุธปืนและมีดจี้บังคับ ชิงเงินสด 5,000 บาท ก่อนกักขังหน่วงเหนี่ยวและบังคับให้ขับรถเดินทางลงภาคใต้ ระหว่างทางผู้ต้องหาได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายอย่างรุนแรง และเมื่อมาถึงพื้นที่ จ.ระนอง ยังบังคับให้เผาเอกสารสำคัญส่วนตัว เพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนี
ต่อมาผู้เสียหายอาศัยจังหวะที่ผู้ต้องหาส่งกุญแจรถให้ขับต่อ หลบหนีเข้าขอความช่วยเหลือจากพนักงานปั๊มน้ำมันเชลล์ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาล พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ก่อเหตุ และจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีออกจาก จ.ระนอง โดยขึ้นรถโดยสารสายชุมพร–ภูเก็ต เพื่อมากบดานในพื้นที่ จ.ภูเก็ต สภ.เมืองระนอง และ กก.สส.ภ.จว.ระนอง จึงประสานมายัง กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ให้เร่งติดตามจับกุมตัว
ต่อมาวันนี้ (6 ก.ค. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต นำโดย พ.ต.ต.โสภณัฐ นายาว สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต, ร.ต.อ.พงศ์พิพัฒน์ คำชุมภู และ ร.ต.อ.วัยวัฒน์ แดงดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ตร่วมติดตามจับกุม นายณัฐพงศ์ สงวนนามสกุล ผู้ต้องหาตามหมายจับ
จนกระทั่ง เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่สืบจังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งเบาะแสว่าพบบุคคลมีตำหนิรูปพรรณและการแต่งกายคล้ายผู้ต้องหา จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและแสดงตนเข้าจับกุมตามหมายจับ ขณะเข้าจับกุม ผู้ต้องหามีท่าทีขัดขืนและใช้มือกดบริเวณเอวตลอดเวลา ลักษณะคล้ายจะชักอาวุธหรือสิ่งของบางอย่างออกมา ประกอบกับผู้เสียหายเคยให้ข้อมูลว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์พกพาอาวุธปืนเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนใกล้เคียง จึงใช้ยุทธวิธีเข้าควบคุมตัวอย่างรวดเร็ว จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้โดยปลอดภัย ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ พร้อมแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป