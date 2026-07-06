รัว 15 นัด ยิงดับเจ้าของกาแฟแบรนด์ดังชุมพร “ชายเก๋” หน้าสำนักสงฆ์ ชายแดนไทย-เมียนมา

ชุมพร - คนร้าย ขับ จยย. ชักปืน 9 มม. รัวยิงเจ้าของกาแฟแบรนด์ดัง “ชายเก๋” ต่อหน้าพระ ทางเข้าสำนักสงฆ์ ชายแดนไทย-เมียนมา ตร.เร่งตามล่ามือปืนที่ก่อเหตุ มุ่งไปที่ 2 ประเด็น ความขัดแย้งส่วนตัวที่ และเรื่องชู้สาว
โดยเหตุการณฺดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.20 น. คืน วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ท.สามารถ แท่นอินอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ ได้รับแจ้งมีคนถูกยิงที่บริเวณถนนคอนกรีต ปากทางเข้าสำนักสงฆ์หินเข้ หมู่ 17 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ,พ.ต.ท.วิชัย แสงวิเชียร รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร และชุดสายตรวจ สายสืบ
ที่เกิดเหตุบนถนนคอนกรีซอยสำนักสงฆ์หินเข้ อยู่ห่างจากวัดประมาณ 300 เมตร ซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านชายแดนไทย-เมียนมา มีคนงานกำลังจัดเตรียมวางเต้นท์ร้านค้าเป็นล็อก ๆ เพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลทุเรียน ระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคมนี้ สภาพพื้นที่มืดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เจ้าหน้าที่พบเพียงกองเลือด ส่วนผู้ถูกยิง ยังมีชีพจรรวยริน ชาวบ้านและพระสงฆ์ใกล้ที่เกิดเหตุช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลท่าแซะ ก่อนแล้วแต่เสียชีวิตระหว่างทาง
ทราบชื่อคือ นายทนงศักดิ์ พรมชัยศรี อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 823 มหมู่ 17 ตำบลรับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด 9 มม.เข้าที่ราวนมซ้าย 2 นัด และหน้าท้อง 2 นัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกเกลื่นถนนจำนวน 15 ปลอก และบนผิวถนนคอนกรีตมีรอยลูกปืนเจาะเป็นรูกระจายอยู่หลายจุด จึงบันภาพและเก็บปลอกกระสุนรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายทนงศักดิ์ พรมชัยศรี เจ้าของแบรนด์กาแฟ “ชายเก๋” บ้านพันวาลชุมพร จำหน่ายกาแฟผง กาแฟสด และกาแฟชง สูตรดัง และเป็นผู้ก่อตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตร เป็นบุคคลมีชื่อเสียงในจังหวัดชุมพร ที่ผ่านมาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการทำกาแฟ การท่องเที่ยงชุมชน และทำกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานราชการ ทั้งในจังหวัดชุมพรและงานสำคัญทั่วประเทศ
โดยก่อนเกิดเหตุ นายทนงศักดิ์ ซึ่งเปิดร้านกาแฟอยู่ริมถนนปากทางเข้าวัด และอยู่ห่างจากพักหลังใหญ่ของตนเองประมาณ 300 เมตร ได้เดินไปพูดคุยกันพระสงฆ์และคนงานที่กำลังจัดเตรียมวางเต้นท์เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเทศกาลทุเรียน ระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคมนี้ ที่ทางสำนักสงฆ์หินเข้ จัดขึ้น หลังจากพูดคุยกับพระสงฆ์และคนงานได้ประมาณ 10 นาที คนร้ายใส่ชุดดำสวมหมวกและใส่แมสปิดบังอำพรางใบหน้า รูปร่างล่ำท้วมสูงประมาณ 165 ซม. อายุประมาณ 40-45 ปี ได้ขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบสีและทะเบียน มาจอดใกล้ๆ และเดินไปหานายทนงศักดิ์ แล้วชักอาวุธปืนขนาด 9 มม.ออกมายิงรัวใส่แบบไม่ยั้งมือจำนวน 15 นัด จนหมดแม็กกาซีน ขณะที่นายทนงศักดิ์ พยายามวิ่งหลบกระสุน แต่กระสุนพุ่งเข้าลำตัว 4 นัด ล้มฟุบลงกับพื้นถนนคอนกรีต จากนั้นมือปืนได้วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องอยู่ขับหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
ต่อมาเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 6 กรกฎาคม 2569) ที่ สภ.ท่าแซะ นางสุทิศา พรมชัยศรี ภรรยาของนายทะนงศักดิ์ เดินทางมาพร้อมลูกชาย เพื่อมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับ พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ และพนักงานสอบสวน โดยใช้ เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนจะรีบเดินทางไปรับศพสามีที่โรงพยาบาลท่าแซะ เพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหินเข้
ต่อมา พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.ท่าแซะ พร้อมตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจสายตรวจ ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดและไล่กล้องวงจรปิดตามถนนเส้นทางต่าง ๆที่คาดว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์หลบหนี
ส่วนเหตุการณ์รัวสังหารโหดในครั้งนี้เจ้าของกาแฟแบรนด์ดัง “ชายเก๋” ครั้งนี้ ตำรวจมุ่งไปที่ 2 ประเด็นหลักคือ ความขัดแย้งส่วนตัวที่ผู้ตายมีปัญหาอยู่ และเรื่องชู้สาวที่ผู้ตายเคยมีปัญหาเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐานการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมได้เร็วๆนี้.