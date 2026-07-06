เดือดร้อน! ชาวบ้านพัทลุงร้องปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายหลังรถบรรทุกดินวิ่งผ่าน

พัทลุง – ชาวบ้านในพื้นที่ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เดือดร้อนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากรถบรรทุกดินวิ่งผ่าน สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านริมถนนทั้ง 2 ฝั่งอย่างต่อเนื่อง ไร้การแก้ไขอย่างยั่งยืน
วันนี้ (6 ก.ค.) ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปากพะยูนเดือดร้อนหนัก หลังจากรถบรรทุกดินวิ่งผ่านแล้วส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านริมถนนทั้ง 2 ฝั่งอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ร้องเรียนหลายหน่วยงานให้ช่วยลงมาดูแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขแบบยั่งยืน โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมายาวนานในพื้นที่ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ด้านป้าสมศรี คุณชู อายุ 60 ปี ชาวบ้าน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน อาชีพขายขนมริมทาง กล่าวว่า ท้อสุดๆ กับปัญหาฝุ่นที่สะสมมาอย่างยาวนาน ให้หน่วยท้องถิ่นช่วยดูแลก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ ตลอดระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร ที่รถใหญ่บรรทุกดินวิ่งผ่าน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านสองข้างทาง จนไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่าปัญหาฝุ่นละอองจากรถบรรทุกดิน ในพื้นที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ก่อนหน้านี้ก็มีฝุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนื่องจากในพื้นที่ มีการขุดดินขายกันเยอะ และในห้วง 1 เดือนที่ผ่านมา สำนักงานทางหลวงชนบทพัทลุงได้ทำการปรับปรุงเส้นทางหรือซ่อมบำรุงใหม่ ทำให้เกิดฝุ่นละอองเกิดขึ้นซ้ำมาอีกครั้ง