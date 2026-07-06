รวบ "เอ็ม ท่าชนะ" นักบินขนยาบ้ารายใหญ่ คากระบี่ ยึดยาบ้า 140,000 เม็ด สารภาพรับจ้าง 1 แสน

กระบี่ - รวบ "เอ็ม ท่าชนะ" นักบินขนยาบ้ารายใหญ่ คากระบี่ ยึดยาบ้า 140,000 เม็ด สารภาพรับจ้างขนได้ค่าจ้างครั้งละ 1 แสน
วันนี้ ( 6 ก.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 426 กระบี่ ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดกระบี่ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันวางแผนจับกุม นายโสพล หรือ "เอ็ม" อายุ 37 ปี ชาวอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังสืบทราบว่ามีพ่อค้ายาบ้าจะมีการขนส่งยาเข้ามาในพื้นที่กระบี่
การจับกุมเกิดขึ้นขณะที่ผู้ต้องหาขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ทะเบียน 7 ขต 4189 กรุงเทพมหานคร มาจอดรอส่งมอบยาเสพติดให้กับลูกค้าในพื้นที่ตัวเมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในรถ จำนวน 140,000 เม็ด จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไว้ดำเนินคดี
จากการสอบสวน นายโสพล ให้การรับสารภาพว่า รับจ้างลำเลียงยาบ้าจากพื้นที่ภาคเหนือมาส่งให้ลูกค้าในจังหวัดกระบี่ โดยได้รับค่าจ้างในการขนครั้งละ 100,000 บาท
ผู้ต้องหายังให้การอีกว่า ก่อนหน้านี้เคยถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและถูกคุมขังที่เรือนจำเขาบิน จังหวัดราชบุรี ซึ่งระหว่างต้องโทษได้รู้จักกับเครือข่ายค้ายาเสพติด กระทั่งพ้นโทษออกมา จึงหันมารับจ้างลำเลียงยาเสพติดให้กับเครือข่าย ส่งไปยังหลายพื้นที่ในภาคใต้ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด และแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่จากพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำมาส่งให้เครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
ภายหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติดตามพฤติการณ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ทราบว่าผู้รับหน้าที่ขนยาเสพติด หรือ "นักบิน" ได้เดินทางลงมาถึงภาคใต้แล้ว โดยใช้รถยนต์เก๋ง โตโยต้า ยารีส เอทีฟ สีดำ ทะเบียน 7 ขต 4189 กรุงเทพมหานคร เป็นพาหนะในการลำเลียงยาเสพติด จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 00.40 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้เข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ก่อนจะไปจอดริมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนาเตย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจสอบระหว่างการเข้าตรวจค้น พบชายคนหนึ่งลงจากรถฝั่งคนขับและยืนอยู่ข้างรถ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัว ทราบชื่อภายหลังคือ นายโสพล หรือ "เอ็ม" แดงสีอ่อน ซึ่งให้การรับสารภาพว่า ภายในรถมียาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน 70 มัด หรือประมาณ 140,000 เม็ด
จากการสอบสวน ผู้ต้องหารับว่าได้รับว่าจ้างให้ลำเลียงยาบ้าจากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ค่าจ้าง 100,000 บาท โดยออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2569 และในคืนวันที่ 3 กรกฎาคม ได้ส่งยาบ้าให้ลูกค้าในพื้นที่ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปแล้วจำนวน 29 มัด ก่อนขับรถต่อมายังจังหวัดกระบี่ เพื่อนำยาบ้าอีก 70 มัด มาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ แต่ยังไม่ทันส่งมอบก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา "จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ทำให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป" ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไป