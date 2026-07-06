ป่าไม้ภูเก็ตผนึกกำลังปิดประกาศให้ผู้บุกรุกพื้นที่ใกล้หาดฟรีดอม รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 5 ส.ค.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป่าไม้ภูเก็ต ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปิดประกาศ ให้ผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขจัดสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งที่เป็นอันตรายหรือทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ออกจากพื้นที่ ภายในวันที่ 5 ส.ค. 69 ทันที
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2569) เวลา 10.30 น. นายสมพันธ์ มีสิทธิ ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เทศบาลตำบลกะรน สถานีตำรวจภูธรกะรน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีด้อม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต ติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หลังมีการตรวจสอบพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โดยผลการตรวจสอบแนวเขตด้วยพิกัดดาวเทียม (GPS) ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่สามารถรับฟังการอ้างสิทธิ์ตามเอกสาร ส.ค.1 ได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบัญชีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งรุกล้ำในพื้นที่ รวม 22 รายการ
ทางกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางราชการจะเข้าดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมาย โดยผู้บุกรุกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน พร้อมเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งอาจได้รับโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รักษาประโยชน์สาธารณะ และสร้างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
สำหรับการติดประกาศดังกล่าว เป็นการ ให้ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยมิชอบ ออกจากพื้นที่ทันที พร้อมงดเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ และให้ดำเนินการ รื้อถอน แก้ไข หรือ โดยกำหนดให้ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2569 หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการตามกฎหมาย พร้อมดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต หลังภาครัฐเร่งตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทวงคืนพื้นที่ของรัฐ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างมาตรฐานการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ พื้นที่ ป่าเทือกเขานาคเกิด เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของจังหวัดภูเก็ต โดยที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้เดินหน้าฟื้นฟูและคุ้มครองพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันให้พื้นที่บางส่วนบริเวณหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่นันทนาการภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน