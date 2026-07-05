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ลูกเต่ามาะเฟืองแม่นะโม รังแรกนอกฤดูกาล เดินทางกลับบ้านแล้ว หลังลุ่นมานานถึง 63 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - ร่วมส่ง "ลูกแม่นะโม" ลูกเต่ามะเฟือง รังแรกที่ฟักออกจากไข่ หลังแม่เต่า ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาล ที่หาดท้ายเหมือง จ.พังงา คืนสู่บ้านหลังใหญ่ใต้ท้องทะเลอันดามัน หลังเฝ้ารอมานานถึง 63 วัน


เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง สำหรับคนรักเต่าทะเล หลังจากเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่ามา ได้มีแม่เต่ามะเฟือง ขนาดใหญ่ ว่ายน้ำขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณหาดใต้เหมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลครั้งแรกของแม่เต่ามะเฟือง ที่ชื่อ “แม่นะโม” หลังจากวางไข่รังแรก จะต้องใช้เวลาประมาณ 60 กว่าวันลูกเต่าจะฟักออกจากไข่ หลังจากนั้นแม่นะโม ก็ยังขึ้นมาวางไข่ต่อเนื่องตามห้วงระยะเวลา ซึ่งขณะนี้วางไข่ไปแล้ว 6 รัง


จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันที่สร้างความดีใจให้กับผู้ที่เฝ้ารอการฟักออกจากไข่ของลูกแม่นะโม เป็นอย่างมาก หลังน้องๆเริ่มออกจากไข่มาที่ละตัวทีละตัว โดยใช้เวลาในการเฝ้ารอนานถึง 63 วัน หลังจากลูกเต่าฝักออกจากไข่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำลูกเต่าทั้งหมดมาอนุบาล ก่อนที่จะปล่อยให้ลูกๆ ของแม่นะโมกลับไปอยู่ในทะเลกว้าง


โดยเมื่อคืนวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ทาง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับ ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 (ภูเก็ต) ร่วมกันจัดกันกิจกรรม “การติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล” ขึ้น ซึ่วเป็นการร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อศึกษา วางแนวทางคุ้มครองเต่าทะเล และฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เรื่องราวของเต่าทะเล ผ่านนิทรรศการ การบรรยาย และการสาธิต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด


ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการในแผนงานของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกวราวุธ พฤกษารุ่งเรือง ผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอนุรักษ์ในครั้งนี้


ร่วมทั้งยังได้จัดให้มีการ ปล่อย ลูกเต่ามะเฟือง“ลูกแม่นะโม” ได้ออกเดินทางกลับคืนสู่ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ และการปล่อยลูกของแม่นะโม กลับสู่บ้านในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การปล่อยลูกเต่าลงทะเล แต่คือการส่งต่อ “ความหวัง” ให้กับธรรมชาติ ลูกเต่ามะเฟืองตัวน้อยๆ กำลังออกเดินทางสู่โลกกว้าง เพื่อเติบโต เรียนรู้ และเป็นความหวังของท้องทะเลในวันข้างหน้า ซึ่งทุกคนหวังว่า ลูกเต่ามะเฟืองทุกตัวเดินทางสู่โลกกว้างอย่างปลอดภัย













ลูกเต่ามาะเฟืองแม่นะโม รังแรกนอกฤดูกาล เดินทางกลับบ้านแล้ว หลังลุ่นมานานถึง 63 วัน
ลูกเต่ามาะเฟืองแม่นะโม รังแรกนอกฤดูกาล เดินทางกลับบ้านแล้ว หลังลุ่นมานานถึง 63 วัน
ลูกเต่ามาะเฟืองแม่นะโม รังแรกนอกฤดูกาล เดินทางกลับบ้านแล้ว หลังลุ่นมานานถึง 63 วัน
ลูกเต่ามาะเฟืองแม่นะโม รังแรกนอกฤดูกาล เดินทางกลับบ้านแล้ว หลังลุ่นมานานถึง 63 วัน
ลูกเต่ามาะเฟืองแม่นะโม รังแรกนอกฤดูกาล เดินทางกลับบ้านแล้ว หลังลุ่นมานานถึง 63 วัน
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