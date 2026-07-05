ลูกเต่ามาะเฟืองแม่นะโม รังแรกนอกฤดูกาล เดินทางกลับบ้านแล้ว หลังลุ่นมานานถึง 63 วัน

พังงา - ร่วมส่ง "ลูกแม่นะโม" ลูกเต่ามะเฟือง รังแรกที่ฟักออกจากไข่ หลังแม่เต่า ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาล ที่หาดท้ายเหมือง จ.พังงา คืนสู่บ้านหลังใหญ่ใต้ท้องทะเลอันดามัน หลังเฝ้ารอมานานถึง 63 วัน
เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง สำหรับคนรักเต่าทะเล หลังจากเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่ามา ได้มีแม่เต่ามะเฟือง ขนาดใหญ่ ว่ายน้ำขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณหาดใต้เหมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลครั้งแรกของแม่เต่ามะเฟือง ที่ชื่อ “แม่นะโม” หลังจากวางไข่รังแรก จะต้องใช้เวลาประมาณ 60 กว่าวันลูกเต่าจะฟักออกจากไข่ หลังจากนั้นแม่นะโม ก็ยังขึ้นมาวางไข่ต่อเนื่องตามห้วงระยะเวลา ซึ่งขณะนี้วางไข่ไปแล้ว 6 รัง
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันที่สร้างความดีใจให้กับผู้ที่เฝ้ารอการฟักออกจากไข่ของลูกแม่นะโม เป็นอย่างมาก หลังน้องๆเริ่มออกจากไข่มาที่ละตัวทีละตัว โดยใช้เวลาในการเฝ้ารอนานถึง 63 วัน หลังจากลูกเต่าฝักออกจากไข่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำลูกเต่าทั้งหมดมาอนุบาล ก่อนที่จะปล่อยให้ลูกๆ ของแม่นะโมกลับไปอยู่ในทะเลกว้าง
โดยเมื่อคืนวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ทาง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับ ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 (ภูเก็ต) ร่วมกันจัดกันกิจกรรม “การติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล” ขึ้น ซึ่วเป็นการร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อศึกษา วางแนวทางคุ้มครองเต่าทะเล และฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เรื่องราวของเต่าทะเล ผ่านนิทรรศการ การบรรยาย และการสาธิต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการในแผนงานของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกวราวุธ พฤกษารุ่งเรือง ผู้แทนมูลนิธิฯ พร้อมคณะ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอนุรักษ์ในครั้งนี้
ร่วมทั้งยังได้จัดให้มีการ ปล่อย ลูกเต่ามะเฟือง“ลูกแม่นะโม” ได้ออกเดินทางกลับคืนสู่ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ และการปล่อยลูกของแม่นะโม กลับสู่บ้านในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การปล่อยลูกเต่าลงทะเล แต่คือการส่งต่อ “ความหวัง” ให้กับธรรมชาติ ลูกเต่ามะเฟืองตัวน้อยๆ กำลังออกเดินทางสู่โลกกว้าง เพื่อเติบโต เรียนรู้ และเป็นความหวังของท้องทะเลในวันข้างหน้า ซึ่งทุกคนหวังว่า ลูกเต่ามะเฟืองทุกตัวเดินทางสู่โลกกว้างอย่างปลอดภัย