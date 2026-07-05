ตร.ป่าตอง เปิดยุทธการ “Operation 90 Days” ลุยกวาดล้างยาเสพติด จับผู้ต้องหา 5 ราย ทั้งค้าทั้งเสพ

ศูนย์ข่าวภูเก๋็ต - ตร.สภ.ป่าตอง เปิดยุทธการ “Operation 90 Days” ลุยกวาดล้างยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 5 ราย มีทั้งผู้ค้า,ผู้เสพ คนไทย - ชาวต่างชาติ ในเขตพื้นที่ ป่าตอง
ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผกก.สภ.ป่าตอง พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รองผกก.สส.สภ.ป่าตอง ว่าที่ พ.ต.ท.นพดล โทนมณี สว.สส.สภ.ป่าตอง นำโดย ร.ต.อ.วิริทธิ์พล ทิบอรรถ รองสว.สส.สภ.ป่าตอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง เปิดยุทธการ “Operation 90 Days” ลุยกวาดล้างยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 5 ราย มีทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และชาวต่างชาติ ในเขตพื้นที่ สภ.ป่าตอง
รายที่ 1 นายนา พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 1.03 กรัม ยาบ้าจำนวน 2 เม็ด ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์,ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย และ เสพฯ สามารถจับกุมได้ที่ ลานจอดรถ ริม ถ.เขา 50 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
รายที่ 2 นายณัฐ พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์ น้ำหนัก 0.44 กรัม ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ เสพฯ จับกุม บริเวณริมถนนตรงข้ามโรงแรมแห่งหนึ่ง ถนนนาใน ต.ป่าตอง ภูเก็ต
รายที่ 3 นายดิฐ พร้อมด้วยของกลาง ยาไอซ์น้ำหนัก 1.95 กรัม ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ”มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ เสพฯ จับกุม ภายในห้องไม่มีหมายเลข ชั้น 4 ตึกร้างไม่ทราบบ้านเลขที่ ซอยบ้านกำนันถนนราชปาทานุสรณ์ ต.ป่าตอง
รายที่ 4 นางวัน อายุ 47 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” จับกุม สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
และ รายที่ 5 Ms. FATIMA EZZAHRA ZAHRAN อายุ 27 ปี สัญชาติ โมร็อกโก พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 (โคเคน)น้ำหนักรวมถุงประมาณ 0.83 กรัม จำนวน 1 ถุง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 (โคเคน) น้ำหนักรวมถุงประมาณ 0.55 กรัม ซึ่งกระทำความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” จับกุม ภายในห้องพัก ถนนพระเมตตา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต