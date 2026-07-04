“ศุภาลัย” รุกอสังหาฯภูเก็ต เปิดตัว “คราม ศรีสุนทร ภูเก็ต” มูลค่ากว่า 1 พันล้าน ฉีกกรอบคอนโดฯ เดิม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “ศุภาลัย” มั่นใจอสังหาฯ ภูเก็ต เดินหน้ารุกผุดคอนโด Low Rise “ศุภาลัย คราม ศรีสุนทร ภูเก็ต” มูลค่า 1 พันล้าน ก้าวสู่การออกแบบที่เข้าใจคนภูเก็ต บนทำเลทองถนนศรีสุนทร ตอบโจทย์ Pet Lover รองรับคอมมูนิตี้คนรักสัตว์
นายชวกร เพ็ชรสลับแก้ว ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานโครงการภูมิภาค 3 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มอสังสาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และการตัดสินใจเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดในพื้นที่ ว่า ประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียที่นักท่องเที่ยวเลือกจะเดินทางเข้ามา และ นับเป็นอันดับ 9 ของโลก รวมทั้งสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐและอีรักมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้แนวโน้มการท่องเที่ยวและเศรฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย เมื่อเศรษฐกิจดี การท่องเที่ยวดี ย่อมส่งผลให้ความต้องการ ทางด้านที่อยู่อาศัยในภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้น และ มั่นใจว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเติบโตได้อีกมาก แม้ว่าที่ดินที่จะนำมาพัฒนามีจำกัด และเริ่มมีราคาสูงขึ้น แต่ ทางศุภลัยไม่เคยหยุดพัฒนาและพร้อมที่จะเดินหน้าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตต่อไป
และโชคดีที่ทาง “ศุภลัย” มีที่ดิน อยู่ในทำเล “ศรีสุนทร” โซนถลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังเปลี่ยนบทบาทจากเส้นทางเชื่อมต่อหลักของเมืองสู่ศูนย์กลางการอยู่อาศัยแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต จากศักยภาพด้านการเชื่อมต่อทั้งแหล่งงาน โรงเรียนนานาชาติ สนามบิน และ โซนท่องเที่ยวอย่างบางเทาและเชิงทะเล ขณะเดียวกันยังเห็นการเติบโตของดีมานด์ที่อยู่อาศัยจากกลุ่มคนทำงานและครอบครัวที่เน้นเลือกทำเลเพื่อการอยู่อาศัยจริงในระยะยาว และเป็นทำเลที่ยังไม่มีการกระจุกตัวของอสังหาริมทรัพย์ ยังมีความเป็นส่วนตัวสูง ซึ่งจากประสบการณ์การพัฒนาโครงการแนวราบ ‘ศุภาลัย เอสเซ้นส์ ภูเก็ต’ ในพื้นที่เดียวกัน เราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของทำเลและความต้องการอยู่อาศัยจริงที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากคนในพื้นที่และกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามาทำงานในภูเก็ต
ทาง ศุภาลัย จึงต่อยอดสู่โครงการอสังสาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูเก็ต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า จึงตัดสินใจลงทุนพัฒนา คอนโดมิเนียมแห่งใหม่ “ศุภาลัย คราม ศรีสุนทร ภูเก็ต” ซึ่งเป็นโครงการที่ฉีดจากกรอบคอนดดทั่วไป โดยครั้งนี้ ทางศุภาลัย ได้พัฒนาออกแบบโครงการขึ้นจากความเข้าใจวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ให้เป็นมากกว่าคอนโดมิเนียม แต่สร้างสรรค์ให้เป็นบ้านหลังแรกสำหรับคนภูเก็ตที่อยากมีพื้นที่ของตัวเอง บนทำเลที่ใช้ชีวิตได้จริงและรองรับการอยู่อาศัยในระยะยาว บนพื้นที่ 9 ไร่ โดยพัฒนาให้เป็นคอนโด Low Riseที่ ในราคาที่สามารถจับต้องได้ ภายใต้แบรนด์ ‘คราม’ (KRAM) ที่มีเพียง 444 ยูนิต ถ่ายทอดบรรยากาศการอยู่อาศัยที่ผ่อนคลาย โดดเด่นด้วยทำเลเดินทางสะดวก ใกล้โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง เพียง 800 เมตรห้องพักออกแบบโปร่งสบาย พื้นที่ส่วนกลางครบครัน และรองรับไลฟ์สไตล์ Pet Friendly ในราคาที่จับต้องได้ อีกทั้งยังเสริมความเชื่อมั่นด้วยการรับประกันโครงสร้าง10 ปี และส่วนควบห้องชุดลูกค้า 3 ปี ตอกย้ำมาตรฐานโครงการด้วยการได้รับอนุมัติ EIA เรียบร้อยแล้ว
นายชวกร กล่าวต่อไปว่า สำหรับ ศุภาลัย คราม ศรีสุนทร ภูเก็ต เป็น คอนโดมิเนียม Low Rise ภายใต้คอนเซปต์ “Base ดี + ทะเลใกล้ = ชีวิตครบ” บนพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มอบความเป็นส่วนตัวเพียง 444 ยูนิต ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย 10 อาคาร ได้แก่ อาคาร A สูง 7 ชั้น จำนวน 95 ยูนิต และอาคาร B-J สูง 5 ชั้น จำนวน 38-39 ยูนิต ดีไซน์ห้องพักอาศัยหลากหลาย ตกแต่งครบแบบ Fully Furnished มีให้เลือกทั้งแบบ 1 ห้องนอน ขนาด 30-38.5 ตารางเมตร และ 2 ห้องนอน ขนาด 43.5–52.5 ตารางเมตร
โดยโครงการออกแบบให้ความรู้สึกกว้าง โปร่งสบาย เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านจริง ด้วยการจัดวางพื้นที่อย่างลงตัว พร้อมฟังก์ชันที่คิดมาอย่างครบครัน คัดสรรวัสดุคุณภาพอาทิ ชุดเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัวพร้อม Hob & Hood เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และระบบ Digital Door Lock ทุกยูนิต อีกทั้งการออกแบบอาคารผสานดีไซน์ “Beach Mood” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของทะเลช่วงพระอาทิตย์ตก พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับทุก ไลฟ์สไตล์
ส่วนจุดแข็งของโครงการที่คิดว่าไม่มีใครทำ คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากขึ้น โดยตัวโครงการจะอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่ และ กิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ สวนป่าสไตล์รีสอร์ท บ้านต้นไม้ สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล Pocket Park และ Pets Park รองรับการใช้ชีวิตของคนรักสัตว์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อม Jacuzzi และสระเด็ก ศาลาพักผ่อนริมสระ ห้องอเนกประสงค์และ Co-Living Space ฟิตเนส Game Room รวมถึงสวนดาดฟ้าและมุมนั่งชมวิวบนอาคาร A เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตและการพักผ่อนในทุกวัน มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV Face Scan และระบบเข้า-ออกอัตโนมัติอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และที่สำคัญมีที่จอดรถจำนวนมาก เลือกคอนโดฯ ที่ใช่สำหรับคุณ กับ “ศุภาลัย คราม ศรีสุนทร ภูเก็ต”
สำหรับกลุ่มลูกค้าในส่วนของ ศุภาลัย คราม ศรีสุนทร ภูเก็ต มองว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อไว้อยู่เอง และ กลุ่มคนรักสัตว์ ส่วนซื้อเพื่อลงทุนมีบ้างแต่จำนวนไม่มากนัก ลูกค้าหลักๆเปHนคนที่ซื่อเพื่ออยู่เอง ซึ่งมีทั้งข้าราชการ พนักงานเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล ที่อยู่ในพื้นที่ศรีสุนทร และจากการเปิดตัวขายไปแล้ว พบว่าได้รับการตอบรับดีมาก ขณะนี้มียอดจองมาแล้วประมาณ 20% ส่วนการส่งมอบนั้นคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร่างประมาณ 1 ปี ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ลูกค้าสามารถหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลย ในราคาที่สามารถจับต้องได้
ลูกค้าที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่างและสัมผัสบรรยากาศความเป็น “คราม” ได้แล้ววันนี้ ณ สำนักงานขาย ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง และพบกันในงาน Pre-Sales วันที่ 11-12กรกฎาคม 2569 ราคาเริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาท*พร้อมรับข้อเสนอ สุดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท*
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ VIP ได้ที่https://supalai.ly/4tR6N0L (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1720 และทาง Facebook Fanpage: Supalai