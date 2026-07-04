เกิดเหตุไฟไหม้อู่รถยนต์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ คาดเสียหายนับล้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดเหตุเพลิงไฟไหม้อู่รถยนต์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟอย่างรวดเร็ว เบื้องต้นคาดมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000,000 บาท
วันนี้ (4 ก.ค.) เกิดเหตุไฟไหม้อู่ทำสีรถยนต์บริเวณถนนรัตนอุทิศ ซอย 17 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนลุกลามจนเกิดควันไฟทั่วบริเวณ ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน โชคดีไม่มีได้รับบาดเจ็บ
ด้านชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่า ตนได้ยินเสียงระเบิดก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้ และมีควันไฟพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมาก
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมรถดับเพลิงจำนวน 2 คัน เข้าดับไฟอย่างรวดเร็วจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในเวลา 20 นาที
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณห้องอบสีรถยนต์ที่อยู่ด้านหลังของอู่ ซึ่งในขณะเกิดเหตุกำลังมีการอบสีรถยนต์อยู่ 1 คัน จากนั้นเริ่มมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา ก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่จัดเก็บอะไหล่และสีพ่นรถยนต์ ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟ ทำให้เพลิงขยายวงกว้าง คาดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ อยู่ระหว่างการประสานงานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป