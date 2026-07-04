คนร้ายซุ่มยิงหนุ่มพัทลุงได้รับบาดเจ็บขณะนั่งหน้าขนำที่ถูกมองเป็นแหล่งมั่วสุม

พัทลุง - คนร้ายซุ่มพงหญ้าใช้อาวุธปืนยาวไรเฟิลขนาด .22 มม. ยิงชายวัย 43 ปี ได้รับบาดเจ็บ ขณะนั่งอยู่หน้าขนำ ผู้นำหมู่บ้านให้การตรงขนำดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุม ทุกคืนจะมีการส่งเสียงดัง และมีเสียงปืนดังบ่อยในจุดดังกล่าว
วานนี้ (3 ก.ค.) เวลา 21.00 น. ร.ต.อ.นภัฏ เกื้อหนูกริช ร้อยเวร สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บในขนำสวนไม้ผล ม.6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง หลังรับแจ้งเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเพียงรอยเลือดและร่องรอยกระสุน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อนายธงชัย คงไข่ศรี อายุ 43 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเทศบาลตำบลชุมพลนำตัวส่ง ร.พ.ศรีนครินทร์ ก่อนแพทย์ได้นำตัวส่ง ร.พ.พัทลุง เพื่อนำตัวรักษาต่อ โดยมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาวไรเฟิล ขนาด .22 มม. เข้าต้นไหล่ขวา กระสุนฝังใน
จากการสอบสวน ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บได้นั่งอยู่ตรงหน้าขนำคนเดียว ก่อนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 3 นัด แต่ถูก 1 นัดจนล้มลง เห็นคนร้าย 1 คนซุ่มอยู่ในที่มืดใกล้พงหญ้า หลังเสียงดัง ได้วิ่งหลบหนีไป ก่อนผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้มลงกับพื้น หลังจากนั้น ได้มีชาวบ้าน 2 คนขับรถจักรยานต์ผ่านมา ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยดังกล่าว
นายเรวัต ชูสิง อายุ 43 ปี เพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่เดินทางมาที่เกิดเหตุ และได้คุยกับผู้ได้รับบาดเจ็บ เปิดเผยว่า เห็นคนร้าย แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร ซุ่มในที่มืดเข้ามายิง จนได้รับบาดเจ็บ โดยสาเหตุนั้นเจ้าตัวยังไม่บอกว่ามาจากอะไร
ด้านผู้นำหมู่บ้าน บอกว่า ตรงขนำดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุม ทุกคืนจะมีการส่งเสียงดัง และมีเสียงปืนดังบ่อยในจุดดังกล่าว
ขณะแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเบื้องต้นนั้นได้มุ่งเน้นสาเหตุการยิงในครั้งนี้ไว้ 2 ประเด็น คือความขัดแย้งส่วนตัว และความขัดแย้งในธุรกิจมืด แต่อย่างไรก็ดีได้เร่งสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บและหาสาเหตุให้แน่ชัด ก่อนออกติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป