“บิ๊กราญ” ลงสุราษฎร์ ร่วมฝ่ายปกครองรวบอดีตปลัดอำเภอ ออกบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

สุราษฎร์ธานี - บิ๊กราญฯ ลงพื้นที่สุราษฎร์!! เปิดปฏิบัติการร่วมกรมการปกครอง รวบอดีตปลัดอำเภอ ออกบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กำชับดำเนินคดีผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาด
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2569) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ.กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8, กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานีตำรวจภูธรดอนสัก สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ชุดปฏิบัติการสืบสวนคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครอง (DOPA N.I.C.E.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
เปิดปฏิบัติปราบปรามขบวนการค้าแรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐลักลอบทำบัตร ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนอันเป็นเท็จให้กับแรงงานสัญชาติเมียนมาจับอดีตปลัดอำเภอดอนสัก ออกบัตรบุคคล ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ในปฏิบัติการครั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดรวมทั้งสิ้น17 หมายจับ มีผู้ต้องหาจำนวน 17 ราย ซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอดอนสัก 1 ราย อดีตเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดทำทะเบียนประวัติอำเภอดอนสัก 1 ราย, เจ้าบ้านผู้รับรอง จำนวน 3 ราย และบุคคล. ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 12 ราย
พร้อมกันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 13 จุด ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พื้นที่ ตำบลดอนสัก และ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี,พื้นที่ ตำบลบ่อผุด และ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี,พื้นที่ ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง,พื้นที่ตำบลตาแป๊ก อำเภอเฉลิมเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์, พื้นที่ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี,พื้นที่ ตำบล คลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่, พื้นที่ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ พื้นที่ ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีข้อมูลบุคคลตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 55/2564ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุมราย บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับแรงงานต่างด้าว ราย นายละมอร์ (และกรณีคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียน
กรมการปกครอง (National Identity Crime Enforcement “DOPA N.I.C.E”) ตามคำสั่งกรมการปกครองที่ 492/2569 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 ในพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดสืบสวนจึงได้ทำการขยายผลอย่างละเอียด จากแนวทางการสืบสวนเชิงลึก พบว่า มีรายการบุคคลต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมา ได้ยื่นขอจัดทำทะเบียนประวัติ ตามมาตรา 19/2 และมาตรา 38 วรรคสอง ซึ่งน่าเชื่อว่า มีเจ้าหน้าที่รู้เห็น การกระทำทุจริตจำนวนหลายคน มีนายหน้าในการนำพาชาวเมียนมา
เข้ามาในราชอาณาจักรไทยและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และมีลักษณะการทำเป็นขบวนการ จำนวน 12 ราย และ อีกจำนวนหนึ่งอยู่ในระหว่างตรวจสอบขยายผลต่อไป
พล.ต.อ.สำราญ ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินคดี พร้อมขยายผลไปยังบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะร่วมมือกับกรมการปกครองและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการเดินหน้าขยายผลกวาดล้างขบวนการดังกล่าวในทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนำตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป