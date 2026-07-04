สลด! พบศพทารกอายุ 4-5 เดือนในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน คาดแม่แท้ง ตำรวจเร่งล่าตัว

ชุมพร - พบศพทารกอายุครรภ์ 4-5 เดือนถูกทิ้งไว้ในชักโครกห้องน้ำปั๊มน้ำมันในพื้นที่ปะทิว จ.ชุพร คาดแม่อาจจะแท้งกระทันหันหรือตั้งใจทำแท้ง ตำรวจเน่งล่าตัว
เมื่อเวลา 21.45 น.วันที่ 3 ก.ค. 2569 ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ชีพกู้ภัยปะทิว สมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งเหตุสะเทือนใจมีผู้พบรอยเลือดเป็นจำนวนมากบริเวณหน้าห้องน้ำและภายในห้องน้ำหญิง ปั๊มน้ำมันพีที-บางจาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หลังรับแจ้งจึงรีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปะทิว พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้านบางจาก กำนันตำบลชุมโค และอาสาสมัครกู้ภัยฯ รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณห้องน้ำหญิง ภายในโถชักโครกพบน้ำลักษณะสีแดงขุ่นคล้ายน้ำปนเลือดเอ่อล้นอยู่เต็มโถ และมีอาการอุดตันอย่างเห็นได้ชัด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการระบายน้ำออกเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเมื่อพบชิ้นเนื้อชิ้นแรกมีลักษณะคล้ายรกเด็กห่อหุ้มอยู่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ดึงชิ้นส่วนที่สองตามออกมา ก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อพบว่าเป็นร่างของทารกเพศยังไม่แน่ชัด อายุครรภ์ประมาณ 4-5 เดือน สภาพร่างกายมีแขนขาและอวัยวะครบถ้วน ชันสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3 ชั่วโมง
จากการสันนิษฐานเบื้องต้น คาดว่าแม่ของเด็กอาจเกิดอาการแท้งกะทันหัน หรือตั้งใจทำแท้งก่อนจะนำร่างทารกมาทิ้งลงโถชักโครกเพื่อทำลายหลักฐาน แต่ร่างของทารกและรกเกิดไปอุดตันจนน้ำไม่สามารถระบายได้ จนกระทั่งมีผู้มาพบรอยเลือดและแจ้งเจ้าหน้าที่
ทางด้านพนักงานสอบสวน สภ.ปะทิว ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน (วิทยาการ) จังหวัดชุมพร เข้ามาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อและดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมัดตัวผู้กระทำผิด นอกจากนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบปั๊มน้ำมันและเส้นทางใกล้เคียง เพื่อหาเบาะแสและติดตามตัวแม่รายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป