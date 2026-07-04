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รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน พร้อมร่วมพิธีมอบเรือกู้ภัย 2 ลำ ให้แก่เทศบาลเมืองคลองแห เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (3 ก.ค.) เทศบาลเมืองคลองแหร่วมกับชมรมหาดใหญ่ ออล ไรท์ ไบค์เกอร์ เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026 ครั้งที่ 6” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายนักขับขี่บิ๊กไบค์จากทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมพิธีมอบเรือท้องแบนพร้อมรถลากจูง จำนวน 2 ลำ ให้แก่เทศบาลเมืองคลองแห เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนและงานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ศรีมณี นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ตลอดจนสมาชิกชมรมหาดใหญ่ ออล ไรท์ ไบค์เกอร์ และนักขับขี่บิ๊กไบค์จากทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นายสรรเพชญ กล่าวว่า หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ การจัดงานครั้งนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค อีกทั้งยังสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเดินทางจากหลายประเทศ

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการจัดแสดงรถบิ๊กไบค์ การรวมตัวของนักขับขี่จากหลายประเทศ และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยและมาเลเซีย อาทิ วงขิงแก่ วงร็อกมาเลเซีย วงคาโอ๋ วงไก่กะละมัง วงแจกัน และเปิ้ล สกายพาส ตลอดสองวันของการจัดงาน โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาอย่างคึกคัก









รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน
รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน
รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน
รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน
รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน