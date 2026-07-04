ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รมช.คมนาคม เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” ดันหาดใหญ่สู่ฮับท่องเที่ยวสองล้ออาเซียน พร้อมร่วมพิธีมอบเรือกู้ภัย 2 ลำ ให้แก่เทศบาลเมืองคลองแห เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชน
วันนี้ (3 ก.ค.) เทศบาลเมืองคลองแหร่วมกับชมรมหาดใหญ่ ออล ไรท์ ไบค์เกอร์ เปิดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026 ครั้งที่ 6” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายนักขับขี่บิ๊กไบค์จากทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมพิธีมอบเรือท้องแบนพร้อมรถลากจูง จำนวน 2 ลำ ให้แก่เทศบาลเมืองคลองแห เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนและงานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ ศรีมณี นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ตลอดจนสมาชิกชมรมหาดใหญ่ ออล ไรท์ ไบค์เกอร์ และนักขับขี่บิ๊กไบค์จากทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
นายสรรเพชญ กล่าวว่า หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ การจัดงานครั้งนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค อีกทั้งยังสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเดินทางจากหลายประเทศ
สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการจัดแสดงรถบิ๊กไบค์ การรวมตัวของนักขับขี่จากหลายประเทศ และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยและมาเลเซีย อาทิ วงขิงแก่ วงร็อกมาเลเซีย วงคาโอ๋ วงไก่กะละมัง วงแจกัน และเปิ้ล สกายพาส ตลอดสองวันของการจัดงาน โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาอย่างคึกคัก