ตร.ปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ต “รุ่งเรือง ธิมาบุต” สอบสวนข้อหาพัวพันโกงสอบท้องถิ่น เรียกเงิน 9 แสนบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจ ปปป.ควบคุมตัว “ปลัดจังหวัดภูเก็ต” ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 9 ข้อกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินสอบรับราชการท้องถิ่น 900,000 บาท จาก อส.ในอำเภอหาดใหญ่
รายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่า ที่ กองบังคับการตำรวจนภูธรจังหวัดภูเก็ต ช่วงค่ำวันนี้ (26 มิ.ย.69) ตร.ปปป นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค9 เข้าจับกุม นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงิน เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ จากผู้เสียหาย (อส.) จำนวน 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เหตุเกิดที่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยล่าสุดนายรุ่งเรืองถูกควบคุมตัวสอบปากคำอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม คนใกล้ชิดซึ่งเป็นอส.ที่ติดตาม นายรุ่งเรือง ปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลว่าตำรวจ ปปป. เพียงแค่เชิญตัวนายรุ่งเรือง มาให้ปากคำเท่านั้น แต่ยังไม่ได้เป็นการจับกุมตามที่มีกระแสข่าว
อย่างไรก็ตาม นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต นั้น ทางกรมการปกครอง ได้ส่งตัวกลับมาปฎิบัติหน้าที่เดิมในตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา และได้รุ่งเรืองได้กลับมาทำงานที่ภูเก็ตได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น ก็ถูก ตร.ปปป.ควบคุมตัวไปสอบปากคำในข้อหาพันพันกับการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น โดยก่อนหน้านี้กรมการปกครองได้มีคำสั่งย้ายไปให้ปฏิบัติราชการที่กรมการปกครองเพื่อสอบสวนข้อร้องเรียนเรื่องส่วยสถานบันเทิง ป่าตอง เมื่อสิ้นสุดขบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงได้มีคำสั่งส่งตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2569
ขณะที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า มีการควบคุมตัว นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต จริง หลังสืบสวนพบมีความเชื่อมโยงกรณีเรียกรับผลประโยชน์สอบเข้ารับราชการจริง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ว่าเกิดขึ้นในช่วงปีนี้หรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหลังการสอบสวนเสร็จในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ (27 มิ.ย.69) จะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง