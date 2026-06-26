ฉาวโฉ่! 4 สามเณรโร่แจ้งความถูกเจ้าอาวาสวัดใน อ.หาดใหญ่บังคับอมนกเขา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สามเณรวัดดัง อ.หาดใหญ่ 4 รูปหนีออกจากวัดเข้าแจ้งความ สภ.ทุ่งลุง ถูกเจ้าอาวาส-เณรรุ่นพี่บังคับอมนกเขา ล่าสุด เจ้าอาวาสปิดมือถือเผ่นออกจากวัดแล้ว
วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่ จ.สงขลา มีเรื่องราวฉาวโฉ่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์เมื่อมีสามเณร 4 รูปเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าถูกเจ้าอาวาสวัดที่ไปบวชเรียนอยู่บังคับให้อมนกเขาจนสำเร็จความใคร่ และไม่ใช่แค่เจ้าอาวาสเท่านั้นบางคนยังถูกสามเณรรุ่นพี่บังคับให้อมนกเขาด้วย ล่าสุดเจ้าอาวาสปิดมือถือเผ่นออกจากวัดแล้ว
เหตุการณ์นี้เริ่มจากเมื่อเวลา 19.42 น.วันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ปกครองได้พาสามเณร 4 รูป อายุ 13 ปี 2 รูป อายุ 14 ปี 2 รูป เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ตามรายละเอียดที่แจ้งความสามเณรทั้ง 4 รูปให้การว่า ถูกพระครู ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ บังคับให้อมอวัยวะเพศจนสำเร็จความใคร่ ภายในศาลาที่ใช้ทำงานและหลับนอน โดยบังคับให้ทำหลายครั้งต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ทั้งกลางวันและกลางคืน เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ในทางคดีเมื่อวานนี้ พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.สงขลา ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ชาญศราวุธ แสงอรุณ ผกก.สภ.ทุ่งลุง พร้อมพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปสอบสวนพระครูเจ้าอาวาสวัดนี้แล้ว แต่ว่าเบื้องต้นยังให้การปฎิเสธ
และได้ย้ายสามเณร 6 รูปที่ยังเหลืออยู่ในวัดออกไปอยู่ที่วัดอื่นชั่วคราวก่อนระหว่างที่ยังมีการสอบสวนและดำเนินการทางคดีเรื่องนี้
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับสามเณร 4 รูปที่เข้าแจ้งความว่าถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้บังคับให้อมอวัยวะเพศ ซึ่งมาบวชเรียนอยู่ที่วัดนี้ 1 ปีแล้ว บอกตรงกันว่าอาจารย์จะเรียกขึ้นไปเกาหลังและทาแป้งที่หลัง และขอดูอวัยวะเพศของสามเณร
จากนั้นก็จะบังคับให้อมอวัยวะเพศ ถ้าไม่ยอมก็จะใช้มือกดหัวทำจนสำเร็จความใคร่ ซึ่งโดนทำแบบนี้คนละ 3-4 ครั้ง แต่ก็ต้องยอมเพราะความกลัว สามเณรบางรูปบอกว่านอกจากเจ้าอาวาสแล้วยังถูกสามเณรรุ่นพี่ที่อยู่กุฎิเดียวกันบังคับให้อมอวัยวะเพศหลังอาบน้ำเสร็จอีกด้วย
ส่วนแม่ของสามเณรรูปหนึ่งเล่าว่า ลูกชายและสามเณรรวม 4 รูปต้องแอบหนีออกจากวัดมาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.เพราะไม่กล้าอยู่แล้ว พอลูกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแม่แทบใจสลาย เพราะไม่คิดว่าเจ้าอาวาสจะมีพฤติกรรมแบบนี้ แถมช่วงค่ำวันนั้นเจ้าอาวาสก็ยังกล้ามาที่บ้านขอให้ลูกกลับไปอยู่ที่วัดอีกแต่ว่าสามเณรกลัวไปกล้าไปกลัวถูกซ้อม
แม่บอกว่าหลังเกิดเหตุมีญาติเจ้าอาวาสมาคุยเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับว่าจริงไม่จริงแค่ให้พูดคุยให้กำลังและให้ว่าไปตามคดี ตอนนี้ลูกจิตใจย่ำแย่มากไม่คิดว่าหลีกหนีจากสังคมภายนอกไปบวชเรียนในวัดแล้วยังเจอสิ่งที่เลวร้ายหนักกว่าอีกเพราะลูกชายอยากบวชให้พ่อแม่และญาติที่เลี้ยงมาแต่ต้องมาเจอเจ้าอาวาสทำแบบนี้ ส่วนลูกจะบวชต่อหรือสึกก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ล่าสุดในวันนี้ทีมข่าวได้เดินทางไปยังวัดแห่งนี้ปรากฏว่าแทบกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระหรือสามเณรอยู่แม้แต่รูปเดียว รวมทั้งเจ้าอาวาสก็ปิดมือไม่สามารถติดต่อได้ เป็นไปได้ว่าต้องการหลบผู้คนที่มาที่วัดเพื่อสอบถามเหตุการณ์รวมทั้งเลี่ยงที่จะเป็นข่าว