ม.อ. เปิดศูนย์ “PSU-ME” แห่งแรกในภาคใต้ ยกระดับการให้บริการทางทันตกรรม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.อ. เปิดศูนย์การรักษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์และทันตกรรมความสวยงาม หรือ PSU-ME แห่งแรกในภาคใต้ ยกระดับการให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีเปิด “ศูนย์การรักษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์และทันตกรรมความสวยงาม” หรือ PSU-ME อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับการให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษา พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนในภาคใต้อย่างครบวงจร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงเกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ PSU-ME เข้าร่วมในครั้งนี้
จุดเด่นสำคัญของศูนย์ PSU-ME แห่งนี้ คือการเป็นศูนย์การรักษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์และทันตกรรมความสวยงามแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีหน่วยให้บริการจำนวน 21 ยูนิต พร้อมกล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรมมากกว่า 10 เครื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการรักษาโรคทางทันตกรรมที่มีความซับซ้อน
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทันตกรรม ทั้งสำหรับนักศึกษา ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรด้านทันตสุขภาพ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานและการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพในระดับประเทศและนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ PSU-ME เป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการยกระดับบริการสุขภาพของภาคใต้ ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนในระยะยาว
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ทรงชัย ฐิตโสมกุล กล่าวว่า ศูนย์ PSU-ME ได้รับการออกแบบให้เป็นทั้งศูนย์บริการทางคลินิก ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทันตกรรม เพื่อรองรับการรักษาที่มีคุณภาพสูงและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ในอนาคต
การเปิดศูนย์ PSU-ME ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะทันตแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่มายกระดับมาตรฐานการรักษา การศึกษา และการวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน