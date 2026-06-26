สุดเหี้ยม! คนร้ายประกบยิงเด็ก 14 ปี ดับ 1 เจ็บ 1 บริเวณหน้า รพ.สต.เกะรอ

ยะลา – คนร้ายขี่ จยย.ประกบยิงเยาวชนวัย 14 ปี เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะรอ หมู่ที่ 1 ต.เกะรอ อรามัน จ.ยะลา ด้านตำรวจระดมกำลังเร่งแกะรอยจากวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วานนี้ (25 มิ.ย.) เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนประกบยิงเยาวชนชายวัย 14 ปี เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย ขณะผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน เหตุเกิดบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะรอ หมู่ที่ 1 ต.เกะรอ อรามัน จ.ยะลา
ล่าสุด วันนี้ (26 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.จะกว๊ะ อำเภอรามัน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 10 ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมสอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีและระบุตัวผู้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ด.ช.มูฮัมหมัดอิสกิล อายุ 14 ปี ผู้เสียชีวิต และ ด.ช.อัฏฟาน อายุ 14 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้เดินทางไปพบเพื่อนในพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี หลังเสร็จธุระ ทั้ง 2 คนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่นดรีม สีฟ้า ทะเบียน 1 กจ 478 ยะลา เดินทางกลับบ้านตามถนนสายกะพ้อ-รามัน
เมื่อมาถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะรอ ได้มีคนร้าย จำนวน 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อ สี และหมายเลขทะเบียน ติดตามมาจากด้านหลัง ก่อนที่คนซ้อนท้ายจะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ 1–2 นัด ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม ส่งผลให้ ด.ช.มูฮัมหมัดอิสกิล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วน ด.ช.อัฏฟาน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะกว๊ะ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุ โดยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ทั้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวและประเด็นด้านความมั่นคง