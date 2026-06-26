ระทึก! กระบะเสียหลักชนฝูงชนขณะชมขบวนพาเหรดงานแข่งกีฬา อบต.เขาชัยสน เจ็บ 8 ราย

พัทลุง – เกิดเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพุ่งชนฝูงชนที่กำลังยืนชมขบวนพาเหรดในงานแข่งขันกีฬา อบต.เขาชัยสน ประจำปี 2569 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 8 ราย อาการสาหัส 3 ราย
วันนี้ (26 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุกระบะชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 8 ราย โดยเหตุเกิดริมถนนในพื้นที่ ม.7 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ รพ.เขาชัยสน กู้ชีพโคกม่วง กู้ภัยเขาชัยสน กู้ภัยแม่ขรี และกู้ชีพเขาชัยสน
ในที่เกิดเหตุริมถนนสายดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบรถยนต์และรถจักยานยนต์ได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่ง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 8 ราย โดยมีแผลสาหัส 3 ราย ก่อนเร่งปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดโดยนำตัวส่งไปรักษาที่ รพ.เขาชัยสน 5 ราย และ รพ.ตะโหมด 3 ราย
จากการสอบสวนทราบว่าในเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุ ทาง อบต.เขาชัยสน ได้จัดแข่งขันกีฬาประจำปี และก่อนการแข่งขันได้มีการเดินขบวนพาเหรด โดยได้จัดขบวนใกล้ที่เกิดเหตุทำให้มีผู้ปกครองและประชาชนมาร่วมดูขบวนพาราเหรดเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะที่มีการเดินขบวนอยู่นั้นได้มีรถยนต์กระบะสีดำ ยี่ห้ออีซูซุ ขับมาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนรถที่จอดริมทาง และชาวบ้านที่กำลังชมขบวนพาเรดจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ในเบื้องต้นทางคนขับได้เข้าพบตำรวจ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจวัดแฮลกออร์ในร่างกาย ว่ามีแฮลกอออร์หรือไม่