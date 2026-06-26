นายอำเภอบุกรวบ 2 หนุ่มเครือข่ายยาเสพติดยึดของกลางพร้อมอาวุธปืน

สุราษฎร์ธานี - นายอำเภอเกาะพะงัน นำกำลังบุกจับกุม 2 หนุ่มเครือข่ายพัวพันค้ายาเสพติดบนเกาะพะงัน ยึด ไอซ์ อาวุธปืน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล”
วันนี้ ( 26 มิถุนายน 2569 ) นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ มว.ต.ธนพนธ์ แซ่ตั้ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิก อส.อ.เกาะพะงัน บูรณาการความร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน บุกตรวจค้น ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 5 ตำบลเกาะพะงัน
หลังได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติด จากการตรวจค้นพบ นายไอซ์ อายุ 33 ปี นายบอล อายุ 22 ปี ทั้ง 2 มีภูมิลำเนา ในอำเภอเกาะพะงัน อยู่ในบ้าน นอกจากนั้นยังพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดจำนวนมาก สามารถยึดยาไอซ์จำนวน 3 ถุง น้ำนัก 20 กรัม พร้อมด้วย อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. พร้อมกระสุน 12 นัด โทรศัพท์ 2 เครื่อง เงินสด 11,800 บาท
ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวทั้ง 2 พร้อมของกลาง ไปสอบปากคำ ในเบื้องต้นจากการสอบปากคำ ทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ ว่ายาเสพติดเป็นของพวกตนจริง ส่วนอาวุธปืนเป็นของนายไอซ์ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) อันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมาย ส่วนนายจำเริญ แจ้งข้อกล่าวหา “ ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน โดยมิได้รับอนุญาต” อีกข้อหา พร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน.สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป