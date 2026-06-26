ปลัด “รุ่งเรือง” กลับภูเก็ตวันแรก ลั่นเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเต็มที ขอให้ทุกคนทำถูกฏหมายไม่มี “ส่วย” เกิดขึ้นแน่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “รุ่งเรือง” กลับทำหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรก ลั่นเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเต็มที่ ทั้ง เรื่องยา สถานบันเทิงบัน การบุกรุกที่สาธารณะ โรงแรม ย้ำไม่หวั่นอุปสรรค ปัญหาส่วยจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนทำถูกต้อง
วันที่ 26 มิถุนายน 2569 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต เดินทางกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก หลังได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมการปกครองให้กลับมาปฏิบัติราชการตามเดิม ภายหลังถูกสั่งไปช่วยราชการที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 สำหรับ ภารกิจแรกหลังกลับเข้าทำงาน คือการเข้าร่วมกิจกรรม “จังหวัดภูเก็ต รวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด” (United Thailand Against Drugs 2026) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2569 ณ ห้องประชุมมหิศร ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
โดยนายรุ่งเรือง กล่าวว่า หลังจากถูกย้ายไปช่วยราชการเป็นเวลา 1 เดือน ตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้ว อย่างที่ตนบอกว่า ความจริงมันมีหนึ่งเดียว ซึ่งตอนนี้ตนก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อภูเก็ต และ จะปฏิบัติหน้าที่ ตามที่รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าสานต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งมี 2 -3 แห่งที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้องเวลา ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนก็มีการแจ้งเบาะแสเข้ามา นอกจากนั้นยัง มีเรื่องของการ การดูแลความสงบเรียบร้อย ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ รวมถึงเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการไม่ให้เด้กเข้าไปใช้บริการ เรื่องของยาเสพติดในสถานบันเทิง เรื่องอาวุธปืน
ส่วนเรื่องของการขออนุญาตโรงแรม สถานบันเทิง จะเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการอนุญาตสถานบริการ โรงแรม และกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ถ้าทำถูก
นายรุ่งเรือง ยังได้กล่าวต่อไปว่า ในสอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็จะเห็นมามีการดำเนินการกับผู้บุกรุกหาดฟรีดอม หาดบางเทามาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาพื้นที่คืนกลับมา และ วันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถเอาพื้นที่คืนกลับมาได้แล้ว และตนพร้อมที่จะดำเนินการต่อแน่นอนในส่วนของการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะ และสถานบันเทิงที่ทำผิดกฎหมาย จึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งหลายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ถ้าไม่ทำผิดไม่มีใครสามารถเรียกรับส่วยจากท่านได้ ซึ่งทุกวันนี้มักจะมีการกล่าวอ้างว่า เมื่อทำผิดกฎหมายก็จะมีการสมยอมจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งตนอยากบอกว่าท่านไม่ต้องจ่ายส่วนให้กับเจ้าหน้าที่เลย เพียงแต่ท่านปฏิบัติตามกฎหมายก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ปัญหาส่วยก็ไม่
สำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนตนเองและข้าราชการอีก 4 ราย จนมีการย้าย นายรุ่งเรือง ระบุว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำงานด้วยความตั้งใจ และได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะลงนามในคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้กำลังใจหดหาย เพราะผมเป็นนักสู้อยู่แล้ว ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นถือเป็นเพียงบททดสอบ และเป็นเหมือนยาชูกำลังที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป”