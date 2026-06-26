ก้าวครั้งใหญ่การแพทย์ไทย! คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือ รพ.กรุงเทพภูเก็ต ขยายผล CAR-T Cell กำจัดมะเร็ง พร้อมผลักดันสู่การรักษาผู้ป่วยระดับสากล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการบริการทางการแพทย์ วิชาการ และการวิจัย เพื่อพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดไคเมอริกแอนติเจนรีเซปเตอร์ หรือ CAR-T Cell และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง หรือ Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs มุ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับสากล
พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนลินี โกวิทวนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจักราวดี จุฬามณี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและรักษาด้วยเซลล์บำบัด ร่วมลงนามกับบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
ฝ่ายโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีนายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต เข้าร่วมการลงนามและขับเคลื่อนความร่วมมือ
ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการบริการทางการแพทย์ วิชาการ และการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดไคเมอริกแอนติเจนรีเซปเตอร์ (CAR-T Cell) และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคแพ้ภูมิตนเอง (Systemic Lupus Erythematosus; SLE) ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เปรียบเหมือนการร่วมกันเดินหน้าพัฒนาการรักษาด้วย CAR-T Cell เพื่อพุ่งเป้าและยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมผลักดันเชิงนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายใหญ่ร่วมกันในการนำนวัตกรรมไทยออกสู่ต่างประเทศและผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และรองรับการรักษาผู้ป่วยระดับนานาชาติ
ผศ. นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า "เทคโนโลยี CAR-T Cell หรือการดัดแปลงพันธุกรรมเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยให้กลายเป็น 'เซลล์นักฆ่ามะเร็ง' เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่เราสามารถพัฒนาและผลิตเซลล์การรักษาได้เองภายใต้ชื่อ 'PSU CD19 CAR-T Cell' หรือ 'PSU CAR-T Cell' ซึ่งผลการรักษาที่ผ่านมาในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (ในกลุ่มโรคที่รองรับ) พบว่ามีอัตราการหายขาดสูงถึงเกือบร้อยละ 90 ความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการขยายผลนวัตกรรมนี้จากสถานศึกษาไปสู่การใช้จริงในวงกว้าง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น"นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิต CAR-T Cell ที่ออกแบบมาให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีจุดเด่นคือการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถผลิตเซลล์ได้ในเครื่องเดียว ช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับการผลิตเพื่อรักษาผู้ป่วยได้มากกว่า 100 รายต่อปี และจะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นในอนาคต
ด้าน นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ กรรมการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า เหตุผลในการเลือกลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้าน CAR-T Cell Therapy ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงที่กำลังมีบทบาทสำคัญในระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการผสานศักยภาพเพื่อวางรากฐานการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมการรักษาขั้นสูงอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ซึ่ง CAR-T Cell Therapy และ ATMPs เป็นการรักษาที่มีความซับซ้อน และมีความต้องการในการเข้าถึงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยในพื้นที่ฝั่งอันดามัน และผู้ป่วยต่างชาติ สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต (Bangkok-Phuket Cancer Institute) โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จึงมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และแนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาขั้นสูงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
โดยหัวใจสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภูเก็ต ภาคใต้ และประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ขั้นสูงในระดับนานาชาติ บนพื้นฐานของมาตรฐาน ความปลอดภัย งานวิจัย และคุณค่าที่แท้จริงต่อผู้ป่วย