กมธ.ทหารฯ ศึกษาดูงานกองบิน 3 ติดตามแนวคิดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ศึกษาดูงานกองบิน 3 ติดตามแนวคิดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ นำโดย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์ เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบแนวคิดการควบคุมและการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter-UAS) ตลอดจนการปฏิบัติการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพอากาศ อาทิ แผนพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ ระยะ 25 ปี แนวทางการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ การบูรณาการระบบและการพัฒนายุทธวิธีร่วมระหว่างเหล่าทัพ ตลอดจนการนำโดรนพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังได้รับทราบถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานของระบบอากาศยานไร้คนขับของกองบิน 3 ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายให้เป็นต้นแบบ (Model) สำหรับการขยายผลไปยังฐานบินอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความมั่นคงทางอากาศของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น