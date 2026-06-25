ภูเก็ตปูพรหม X-ray ต่างด้าวลักลอบทำงาน วันแรกจับ 39 คน ลุยต่อตรวจไซต์งานปราบ “ก่อสร้างศูนย์เหรียญ”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเปิดยุทธการปราบปรามต่างด้าวลักลอบทำงาน ส่งเจ้าหน้าที่ X-ray ทั้งจังหวัด ประเดิมวันแรกตรวจ กว่า 2,000 คน ทั้งต่างด้าว และ กลุ่มเอเชียใต้ ครึ่งแรกเจอผิดแล้ว 39 ราย ลุยตรวจไซต์งานปราบ “ก่อสร้างศูนย์เหรียญ”
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ร.ต.ประพันธ์ ศรีสุวิภา รอง.ผอ.กอ.รมน.จ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจสภ.ป่าตอง ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ตม.ภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำงานผิดประเภท แย่งงานคนไทย โดยมีการส่งกำลังลงตรวจครอบทุกทั้งจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมาย ปราบปรามการกระทำผิด รวมถึงทำลายขบวนการนอมินิ และคุ้มครองอาชีพคนไทย
โดยในช่วงบ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ต ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ ที่ตลาดมาลิน พลาซ่า ตลาด เอสบี ไนท์มาร์เก็ต ป่าตอง ชายหาดป่าตอง เนื่องจากทางจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าในพื้นที่ดังกล่าว มีบุคคลที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายคนในกลุ่มประเทศเอเซียใต้ ทำหน้าที่ขายสินค้า ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่ามีบางร้านปิดหนี บางร้านไม่พนักงานขายของ ส่วนคนที่ยังอยู่ที่ร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทย
อย่างไรก็ตามหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้มีการแถลงผลการดำเนินงาน โดย ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ร.ต.ประพันธ์ ศรีสุวิภา รอง.ผอ.กอ.รมน.จ.ภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณการกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว กอ.รมน. ตม.ภูเก็ต จัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสแกนพื้นที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ทำงานผิดประเภท เพื่อจัดระเบียบและปราบปรามอย่างเด็ดขาด หลังทางจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลหน้าตาคล้ายกับคนเอเซียใต้ มาทำหน้าที่ขายของในตลาดต่างๆในพื้นที่ป่าตองจำนวนมาก จึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้เน้นย้ำ ว่า จังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจกับทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นนอมินี ต่างชาติทำผิดกฎหมาย การบุกรุกที่สาธารณะ ขอให้ประชาชนที่พบเห็นการกระทำดังกล่าวแจ้งเบาะแสเข้ามา ทางจังหวัดพร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบและจะดำเนินการในลักษณะวันนี้อย่างต่อเนื่อง ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นการปราบปรามการกระทำผิดของบุคคลเหล่านั้น โดยจะมีการแบ่งพื้นที่ทำงานย่อยลงไปเป็นระดับอำเภอ สภ. เพื่อเอกซเรย์ให้เต็มพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต เพราะเราต้องการที่จะปราบปรามการกระทำความผิดให้สิ้นซาก
ร.ต.อ. เขตรัฐ ยังกล่าวต่อไปถึง การลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์งานก่อสร้าง ว่า มีการดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.69 ได้มีการตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ฉลอง จับคนจีนได้ 18 คน และ พม่า 4 คน ซึ่งจะมีการขยายผลต่อ เนื่องจากมีพฤติกรรมแปลกๆ ทำไมต้องเอาคนจีนมาทำงานก่อสร้าง และ วิศกรจีนมาคุมงาน ตอนนี้จึงมีศัพท์ใหม่เกิดขึ้น “ก่อสร้างศูนย์เหรียญ” เพราะคนงานและวัสดุ ที่นำมาใช้เป็นการนำเข้ามาจากประเทศจีน แทบไม่ใช้คนไทยเลย ทำให้เกิดความเสียหาย เรื่องนี้จะมีการสืบสวนต่อไปว่ามีลักษณะ “นอมินิ” หรือไม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานและขยายผล การตรวจสอบนั้นไม่ได้ตรวจสอบพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะทำทั้งจังหวัดตามนโยบาย “ภูเก็ตโมเดล”
ขณะที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ซึ่งในช่วงครึ่งวันแรก มีการตรวจสอบไปแล้วประมาณ 1,000 คน พบผู้กระทำผิดจำนวน 39 คดี ในวันนี้มีเป้าหมายในการตรวจสอบจำนวน 2,000 คน และการตรวจสอบในวันนี้เพื่อเป็นการป้องปราม และให้คำแนะนำ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวด โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการปราบปรามมาอย่างเต็มที่ ซึ่งในส่วนของแรงงานต่างด้าวในภูเก็ตมีประมาณ 140,000คน ส่วนการจับกุมในช่วงตั้งแต่ ตุลาคม 2568 มีการจับกุมชาวต่างชาติที่ทำผิดไปแล้วกว่า 2,000 ราย มีทั้ง ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ยาเสพติด และความผิวจราจร
ส่วนการลงพื้นที่ป่าตองในวันนี้ เนื่องจากมีการร้องเรียน ว่า มีคนขายของในตลาดต่างๆ หน้าตาไม่เหมือนคนไทย จึงขอให้มีการตรวจสอบ และจากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทย แต่หน้าตาไปคล้ายกับคนเอเซียใต้เท่านั้นเอง ส่วนคนที่ไม่ใช่คนไทยก็มี และมีการจับกุมดำเนินคดีทุกคนที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามในการดำเนินการจับกุมมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน ไม่ใช่ทำแค่วันนี้วันเดียว แต่จะดำเนินการเข้มงวดทุกวัน