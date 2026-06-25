ชาวบ้านร้อง ส.ว.สายสื่อจี้หน่วยงานเร่งรื้อเสาสัญญาณบนตึกสูงริมชายแดนไทย-มาเลเซีย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านร้อง ส.ว.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเสาสัญญาณสื่อสารที่ติดตั้งบนตึกสูงในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.สุไหงโก-ลก หวั่นเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์
วันนี้ (25 มิ.ย.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.กลุ่มสื่อมวลชน และโฆษกกรรมธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใน จ.สงขลาและนราธิวาส ว่า ในพื้นที่ของเมืองชายแดน ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ติดกับประเทศมาเลเซีย และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ตรวจพบเสาส่งสัญญาณโทรคมมนาคม หรืออินเตอร์เน็ตอยู่บนตึกสูงของเอกชน แต่หลังการตรวจพบยังไม่มีการรื้อถอน หรือให้รายละเอียดว่า ผิดกฎหมายหรือไม่ เรื่องนี้เป็นความกังวลของคนในพื้นที่ เพราะเกรงว่าจะเป็นการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แก๊งสแกมเมอร์ที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองชายแดนไทย และในมาเลเซีย ที่ปัจจุบันในประเทศมาเลเซีย มีแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงประชาชนมีความเสียหายปีละ 7.97 พันล้านริงกิตในปี 2568 ซึ่งเป็นข้อมูลจากอธิบดีกรมตำรวจของมาเลเซีย ที่ได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการหลอกลวงจากสแกมเมอร์
นอกจากนี้ ในหลายเดือนที่ผ่านมา มีชาวจีนเทา ที่หลบหนีการกวาดล้างสแกมเมอร์จากชายแดนกัมพูชาและเมียนมา เดินทางมายัง จ.สงขลา และ จ.นราธิวาสเป็นระยะๆ และหลายคนถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใน จ.ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมในขณะลักลอบเข้าเมืองจากประเทศไทย และพบว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่หลบหนีมาจากชายแดนไทยด้านกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มจีนเทาจำนวนหนึ่งได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียแล้ว และมีการเชื่อมโยงกับแก๊งไทยเทาในพื้นที่ ซึ่งมีเบื้องหลังในการทำการพนันม้าแข่งของมาเลเซีย และหวยมาเลเซีย รวมทั้งตู้เกมการพนัน การพนันออนไลน์ และบัญชีม้า ซึ่งเป็นธุรกิจสีเทาใน จ.สงขลาและใน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยประชาชนชาวสงขลาและนราธิวาสร้องผ่านสมาชิกวุฒิสภาไปยังเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ และหากเข้าข่ายผิดกฎหมายให้มีการรื้อถอน เพราะคนสงขลาและนราธิวาสไม่ต้องการให้เมืองชายแดนในพื้นที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์ในการหลอกลวงประชาชน โดยหลังรับเรื่องร้องเรียน จะได้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป