กรมการปกครอง ส่ง “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” กลับภูเก็ต นั่งตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิม หลังสิ้นสุดขบวนการตรวจสอบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – กรมการปกครอง มีคำสั่งให้ “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” กลับมาดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ต แล้ว หลังเสร็จสิ้นขบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนส่วยสถานบันเทิง ป่าตอง และครบกำหนดเวลาที่กำหนด
จากกรณีที่กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ไปปฏิบัติราชการยังกรมการปกครอง พร้อมด้วย ป้องกันจังหวัดภูเก็ตและนายอำเภอทั้ง 3 อำเภอของภูเก็ต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนเรื่องส่วยสถานบันเทิง ป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2569 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.2569 นั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2569 กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต กลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัด แล้ว
โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า บัดนี้ กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามค่ำสั่ง กรมการมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการ ราย นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ตำแหน่งปลัตจังหวัดภูเก็ต กลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัด ทั้งนี้ หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วย