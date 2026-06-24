เครือข่ายขับเคลื่อนภูเก็ตมหานคร ร่วมประกาศเจตนารมณ์วาระครบรอบ 94 ปี การอภิวัฒน์สยาม เรียกร้องภูเก็ตต้องเลือกตั้งผู้ว่าฯ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เครือข่ายขับเคลื่อนภูเก็ตมหานคร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวาระครบรอบ 94 ปี การอภิวัฒน์สยาม พร้อมเรียกร้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผู้ว่าฯต้องมาจากการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนา สู่“ภูเก็ตมหานคร” ที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยึดโยงกับประชาชน
วันนี้ (24 มิ.ย.69) เครือข่ายขับเคลื่อนภูเก็ตมหานคร ประกอบด้วยกลุ่มภูเก็ตจัดการตนเอง กลุ่มสภาองค์กรชุมชน กลุ่มสภาพลเมือง และภาคประชาชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวาระครบรอบ 94 ปี การอภิวัฒน์สยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เรียกร้องให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชน พร้อมผลักดันแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของพื้นที่อย่างแท้จริง
เครือข่ายฯ ระบุว่า ตลอด 94 ปีที่ผ่านมา หลักการสำคัญของประชาธิปไตยคือ “อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน” แต่โครงสร้างทางการเมืองไทยยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการรวมศูนย์อำนาจที่ส่งผลต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น
ข้อเรียกร้องสำคัญของเครือข่ายฯ คือ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีกระบวนการเปิดกว้าง โปร่งใส และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พร้อมยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ทั้งสิทธิชุมชน สิทธิท้องถิ่น สิทธิแรงงาน สิทธิผู้ประกอบการรายย่อย และสิทธิของประชาชนในด้านต่าง ๆ
นอกจากนี้ เครือข่ายขับเคลื่อนภูเก็ตมหานครยังเสนอให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเห็นว่าจังหวัดและองค์กรท้องถิ่นควรมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่มากขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ การบริหาร และการกำหนดนโยบายพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
สำหรับจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายฯ ยืนยันข้อเสนอให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารจังหวัด ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน” เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนา “ภูเก็ตมหานคร” ที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยึดโยงกับประชาชน
เครือข่ายขับเคลื่อนภูเก็ตมหานครยังเชิญชวนประชาชน องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคแรงงาน ภาควิชาการ และคนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการเมือง เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและสามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้