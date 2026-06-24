“ยะลาฟ้าสะอาด” ก้าวใหม่ชายแดนใต้ เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ขับเคลื่อนเมืองสู่อนาคตสีเขียว

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2569 ที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า” ของบริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนเข้าร่วม
ด้าน นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี โดยเน้นย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้นำประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน มาต่อยอดสู่โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะของจังหวัดยะลา ลดผลกระทบเรื่องกลิ่นและน้ำชะขยะในระยะยาว พร้อมเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นความท้าทายสำคัญของทุกพื้นที่ การพัฒนาโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชนในระยะยาว"
ในโอกาสเดียวกันนี้ ฯพณฯ วัง จื้อเจี้ยน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดป้ายโครงการ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้า
โครงการ "ยะลาฟ้าสะอาด" จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ประเทศต่อไป