ชาวธารโตเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ยะลา – หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน กว่า 150คน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสันติสุข ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน
วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ รอดน้อย ผบ.ฉก.ตชด.44 มอบหมายให้ พ.ต.ต.ปริวรรต หมาดรา ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.442 หัวหน้าชุดเสริมสร้างความเข้าใจ ชุดที่ 3 ร.อ. ขวัญชัย สีนิล หัวหน้าชุดควบคุมสันติสุขที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจยะลา นายอับดุลการิม ยุมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบัวทองและ โรงเรียนบ้านแหร และเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอ ธารโต ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จว.ยะลา ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสันติสุข ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน
ขบวนรณรงค์ได้เคลื่อนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และไม่สนับสนุนการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ และร่วมกันเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คนเข้าร่วม