ฉาวอีก! คนร้ายบุกยิงบ้านนายหน้าโกงสอบท้องถิ่นที่พัทลุง รับเงินไปแล้วกว่า 3 แสนแต่ไม่มีรายชื่อ

พัทลุง - คนร้ายบุกยิงบ้านนายหน้าโกงสอบท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง หลังจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ซ้ำไปทวงเงินคืนแต่ไม่มีให้จึงก่อเหตุดังกล่าว
วันนี้ (24 มิ.ย.) กระแสวิพากษ์วิจารณ์ผลการสอบท้องถิ่น หลังจากที่ป.ป.ช. ผนึกกำลังตำรวจ CIB ทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่น ตามที่เป็นกระแสข่าวดังมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้มีบางคนจ่ายเงินให้กับนายหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งจากเงิน 650,000 บาท และหากมีรายชื่อติดก็จะมีการจ่าบครบตามจำนวน
แต่กลับมีบางรายที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมาไม่มีรายชื่อ ทำให้ได้มีการทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่ ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ข้าราชการครู นายกเทศบาล นายช่าง อบจ. และ สท. กว่า 50 คน โดยบางคนขอคืนเงินแต่หักเงินที่จ่ายไปรายละ 50,000 บาท จากที่จ่ายล่วงหน้าไป 350,000 บาท
ล่าสุด ได้มีคนร้ายมีการทวงเงินคืนจากประธานสภาเทศบาลตำบลรายหนึ่งในพื้นที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ ทำให้คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านของประธานสภาคนดังกล่าวจนตัวบ้านได้รับความเสียหาย
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแต่เจ้าตัวไม่อยู่ มีแต่ผู้เป็นแม่ ได้เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นนั้นตนเองไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นนายหน้าตามที่มีการพูดถึง เพราะหากทำจริงป่านนี้ลูกชายคงจะมีเงินและมีฐานะแล้ว
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า เรื่องยิงบ้านประธานสภานั้นเป็นเรื่องจริง เพราะตัวประธานสภาเป็นนายหน้าเก็บเงินให้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้กัน และส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลาง แต่หลายคนที่โดนเก็บเงินไปแล้วสอบไม่ติดไม่มีรายชื่อได้มีการทวงเงินคืน แต่เจ้าตัวยังไม่คืนให้เลยถูกยิงบ้านข่มขู่ดังกล่าว