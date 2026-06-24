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สุดดีใจ! ชาวสวนยางตรังปลื้มหลังราคายางพุ่งสูง เชื่อทะลุ กก.ละ 100 บาทแน่นอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตรัง - ชาวสวนยาง จ.ตรัง สุดดีใจหลังมีข่าวราคายางพุ่งและอาจทะลุไปถึง กก.ละ 100 บาท แต่โชคร้ายเจอฝนตกช่วงหัวรุ่งเกือบทุกวัน จนหลายคนต้องเปลี่ยนออกไปกรีดยางตอนหัวค่ำ แล้วเก็บน้ำยางกลางดึกแทน

วันนี้ (24 มิ.ย.) เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง เร่งนำน้ำยางมาขายหลังฝนหยุดตกให้ 1 วัน ทำให้สามารถกรีดและเก็บน้ำยางมาขายได้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังได้เกิดฝนตกหนักมายาวนานร่วม 2 เดือน นับตั้งเริ่มเปิดกรีดเมื่อเดือนพฤษภาคม จนทำให้แทบจะไม่สามารถกรีดยางได้เลย ขณะที่ราคายางก็ดีขึ้นมาโดยตลอด จากราคาน้ำยางสด ที่เคยอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท ได้ปรับขึ้นต่อเนื่อง จนล่าสุดวานนี้ (23 มิ.ย.) อยู่ที่ กก.ละ 80 บาท ส่วนเศษยาง มีราคา กก.ละ 32-33 บาท นอกจากนั้น ขณะนี้น้ำยางยังออกน้อยด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ราคายางในช่วงนี้จะดี แต่เกษตรกรก็แทบจะไม่ได้อะไร และบางรายที่รับจ้างกรีดก็ต้องแบ่งกับเจ้าของสวนในอัตราส่วน 40 : 60


โดยเกษตรกรรายหนึ่ง ระบุว่า ตนและชาวบ้านอีกหลายราย ยอมออกไปกรีดยางตอนหัวค่ำ ประมาณ 19.00 น. และเก็บน้ำยางเสร็จ ประมาณ 02.00 น. ก่อนรอมาขายตอนเช้า เพราะกลัวว่าหากออกไปกรีดยางตามเวลาปกติ เช่น 01.00-05.00 น. จะเจอฝนตกลง ทำให้กรีดยางไม่ได้ หรือเก็บน้ำยางไม่ทัน จึงยอมออกกรีดแต่หัวค่ำ เพราะขณะนี้ยางราคาดี จึงต้องยอม ส่าวนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ราคายางจะพุ่งถึง กก.ละ 100 บาท เกษตรกรทุกคนต่างดีใจ และบอกว่าขออย่าให้ต่ำกว่า กก.ละ 80 บาท ก็พอใจแล้ว เนื่องจากราคาที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปี พอมีรายได้ไปใช้จ่าย เพราะช่วงนี้ข้าวของก็มีราคาแพง แต่กลับไม่ได้กรีดเท่าที่ควร เนื่องจากเจอฝนตก

ทางด้าน นายสุชาติ หุ้นย่อง พ่อค้ารับซื้อน้ำยางสด บอกว่า แม้ปีนี้พื้นที่จังหวัดตรังจะเปิดกรีดยางมา 2 เดือนแล้ว แต่ก็เจอฝนตกตลอด ทำให้ชาวบ้านหลายรายเปลี่ยนมากรีดยางตอนหัวค่ำ เพื่อหลบฝนที่มักตกตอนหัวรุ่ง ส่วนราคายางก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปถึง กก.ละ 83 บาท แต่ล่าสุดเพิ่งปรับลงมานิดนึง อย่างไรก็ตาม รับทราบจากทางโรงงานว่า ราคายางอาจจะกลับมาขึ้นไปถึง กก.ละ 96-100 บาท เพราะตอนนี้พื้นที่สวนยางเหลือน้อยลง เนื่องจากที่ผ่านมาราคายางไม่ดี ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ำมัน และพืชชนิดอื่นแทน ขณะเดียวกันน้ำยางก็ยังออกน้อย และฝนตกบ่อย ทำให้กรีดไม่ได้ แม้ราคาจะดี แต่ชาวสวนก็ยังไม่ได้อะไร ซึ่งตอนนี้เริ่มใจชื้นขึ้น เตรียมรับราคาที่พุ่งสูงขึ้นอีก





สุดดีใจ! ชาวสวนยางตรังปลื้มหลังราคายางพุ่งสูง เชื่อทะลุ กก.ละ 100 บาทแน่นอน
สุดดีใจ! ชาวสวนยางตรังปลื้มหลังราคายางพุ่งสูง เชื่อทะลุ กก.ละ 100 บาทแน่นอน
สุดดีใจ! ชาวสวนยางตรังปลื้มหลังราคายางพุ่งสูง เชื่อทะลุ กก.ละ 100 บาทแน่นอน
สุดดีใจ! ชาวสวนยางตรังปลื้มหลังราคายางพุ่งสูง เชื่อทะลุ กก.ละ 100 บาทแน่นอน