ลุยตรวจ ทางลง หาดฟรีดอม ย้ำเปิดให้เดินเข้าฟรี พร้อมวางแนวป้องกันบุกรุกเพิ่ม ส่วน ATV ใช้เฉพาะฉุกเฉินเท่านั้น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตรวจเพิ่มหาดฟรีดอมภูเก็ต รองผู้ว่า นำหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ ทางเข้า-ออก และกำหนดแนวทางป้องกันการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ พร้อมย้ำเปิดทางลงหาดให้นักท่องเที่ยว/ประชาชน เดินเข้าพื้นที่ฟรี
วันนี้ ( 24 มิ.ย.) ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดภูเก็ต นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอม อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ ทางเข้า-ออก และติดตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ทั้งนี้ หาดฟรีดอม ถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จากประเด็นการบุกรุกที่ดิน การอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงชายหาดของประชาชนและนักท่องเที่ยว
นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต กล่าวว่า ได้สั่งการให้ดำเนินการปรับปรุงและถมปรับเส้นทางลงหาดใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้น-ลงหาดฟรีดอมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่การใช้รถ ATV จะอนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉิน เช่น นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเป็นลม เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีความลาดชันและเคยเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ การบริหารจัดการเส้นทางลงหาดให้มีความโปร่งใส ชัดเจน และไม่เปิดช่องให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่ เนื่องจากหาดสาธารณะเป็นทรัพยากรที่ประชาชนทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ ATV รวมถึงอัตราค่าบริการในกรณีจำเป็นให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนและข้อครหาในอนาคต
สำหรับกรณีหาดฟรีดอม นับเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองพื้นที่สาธารณะ และการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่องเที่ยวให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว