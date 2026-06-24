กระบี่ชวนทั่วโลกวิ่งฟรี 1,200 คน “Krabi Rainforest Trail” ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น

กระบี่ - จังหวัดกระบี่จัดแถลงข่าวชวนทั่วโลก วิ่งสัมผัสบรรยากาศ “Krabi Rainforest Trail” เปิดรับสมัครนักวิ่ง 1,200 คน ฟรี ภายใต้แนวคิด Welcome to the Jungle ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วง Green season
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน Andaman International Trail Running @ Krabi 2026 ณ ลานปาล์มสแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ โดยมี นายนิรันดร์ ปราบอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฯ เพื่อประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
นายนิรันดร์ ปราบอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง Green Season ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอเสน่ห์อีกด้านของจังหวัดกระบี่ ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าฝนเขตร้อน และเส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและท้าทาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ด้าน นายวิภุช วิเศษสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า การแข่งขันปีนี้ยังคงใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ภายใต้แนวคิด “Krabi Rainforest Trail – Welcome to the Jungle” โดยมีระยะการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่ 7 กิโลเมตร 15 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร รองรับนักวิ่งจำนวน 1,200 คน แบ่งเป็นนักวิ่งต่างชาติ นักวิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และนักวิ่งทั่วไปจากทั่วประเทศ คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ
ขณะที่ นายกวี เนาวคุณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา กล่าวว่า เส้นทางการแข่งขันเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนที่มีความสมบูรณ์และสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งอุทยานฯ ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานสำรวจและเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางและมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งทุกคน
นายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูท่องเที่ยวสีเขียว (Green Season) และสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจ ที่พัก ร้านอาหาร ผู้ประกอบการท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ พร้อมร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะ “เจ้าบ้านที่ดี”
สำหรับการแข่งขัน Andaman International Trail Running @ Krabi 2026 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี จำกัดจำนวน 1,200 คน ผู้สมัครชำระเงินประกันสิทธิ์การเข้าร่วมจำนวน 300 บาท และได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook : Andaman Trail Krabiเว็บไซต์ : www.thaiphotorun.com/race/atk2026/