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กระบี่ชวนทั่วโลกวิ่งฟรี 1,200 คน “Krabi Rainforest Trail” ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ - จังหวัดกระบี่จัดแถลงข่าวชวนทั่วโลก วิ่งสัมผัสบรรยากาศ “Krabi Rainforest Trail” เปิดรับสมัครนักวิ่ง 1,200 คน ฟรี ภายใต้แนวคิด Welcome to the Jungle ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วง Green season


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขัน Andaman International Trail Running @ Krabi 2026 ณ ลานปาล์มสแควร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ โดยมี นายนิรันดร์ ปราบอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฯ เพื่อประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

นายนิรันดร์ ปราบอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง Green Season ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอเสน่ห์อีกด้านของจังหวัดกระบี่ ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าฝนเขตร้อน และเส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและท้าทาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ด้าน นายวิภุช วิเศษสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า การแข่งขันปีนี้ยังคงใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ภายใต้แนวคิด “Krabi Rainforest Trail – Welcome to the Jungle” โดยมีระยะการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่ 7 กิโลเมตร 15 กิโลเมตร และ 25 กิโลเมตร รองรับนักวิ่งจำนวน 1,200 คน แบ่งเป็นนักวิ่งต่างชาติ นักวิ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และนักวิ่งทั่วไปจากทั่วประเทศ คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ

ขณะที่ นายกวี เนาวคุณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา กล่าวว่า เส้นทางการแข่งขันเป็นป่าดิบชื้นเขตร้อนที่มีความสมบูรณ์และสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งอุทยานฯ ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานสำรวจและเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางและมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิ่งทุกคน


นายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูท่องเที่ยวสีเขียว (Green Season) และสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจ ที่พัก ร้านอาหาร ผู้ประกอบการท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ พร้อมร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะ “เจ้าบ้านที่ดี”


สำหรับการแข่งขัน Andaman International Trail Running @ Krabi 2026 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี จำกัดจำนวน 1,200 คน ผู้สมัครชำระเงินประกันสิทธิ์การเข้าร่วมจำนวน 300 บาท และได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม


ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook : Andaman Trail Krabiเว็บไซต์ : www.thaiphotorun.com/race/atk2026/

กระบี่ชวนทั่วโลกวิ่งฟรี 1,200 คน “Krabi Rainforest Trail” ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น
กระบี่ชวนทั่วโลกวิ่งฟรี 1,200 คน “Krabi Rainforest Trail” ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น
กระบี่ชวนทั่วโลกวิ่งฟรี 1,200 คน “Krabi Rainforest Trail” ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น
กระบี่ชวนทั่วโลกวิ่งฟรี 1,200 คน “Krabi Rainforest Trail” ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น
กระบี่ชวนทั่วโลกวิ่งฟรี 1,200 คน “Krabi Rainforest Trail” ส่งเสริมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น
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