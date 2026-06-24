ไม่แผ่วต่างชาติภูเก็ต ซิ่งฟอร์จูนเนอร์ พุ่งชนกวาดแบริเออร์พังยับ ตร.ตามรวบทันควัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อีกแล้ว ชาวต่างชาติ ซิ่งฟอร์จูนเนอร์ พุ่งชนกวาดแบริเออร์ จัดระเบียบจราจราร ห้าแยกฉลอง พังยับกระจัดกระจายเกลื่อนถนน ก่อนขับรถหนี ตำรวจตามรวบทันควัน ดำเนินคดี
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 24 มิ.ย.) เกิดเหตุชายชาวอังกฤษขับรถยนต์กระบะ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว พุ่งชนแท่งแบริเออร์บริเวณห้าแยกฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต อย่างจัง และยังขับจนต่อไปโดยไม่สนแท่นแบริเออร์ที่วางกั้นเป็นแนวยาว จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ก่อนพยายามขับรถหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งแบริเออร์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำมาติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและจัดระเบียบการจราจรบริเวณจุดตัดห้าแยกฉลอง การพุ่งชนในครั้งนี้ สร้างความตกใจของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ต่างก็สงสัยกับพฤติกรรมของชายชาวต่างชาติรายดังกล่าว
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถสกัดจับและควบคุมตัวชายชาวต่างชาติรายดังกล่าวไว้ได้ในเวลาต่อมา ก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมาย
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น” ก่อนดำเนินการส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหาฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และข้อกล่าวหาเพิ่มเติม หากพบการกระทำความผิดอื่น เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัดต่อไป